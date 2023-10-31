رانا فوروهار تكتب: كيف نجعل التجارة الحرة أكثر عدالة؟

MENAFN - Al-Borsa News) ليس سراً أن إدارة بايدن تحاول تنسيق أجندة تجارية عالمية جديدة، وأن البيت الأبيض واجه انتكاسة فى تلك الجهود قبل أسبوعين عندما تم تأجيل محادثات الصلب والألومنيوم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى نهاية العام.

ولكن الإدارة لديها فرصة أخرى للوفاء بوعدها بإنشاء نظام تجارى“لما بعد الاستعمار” فى القمة الافتتاحية التى تضم 12 دولة داخل الأمريكتين، والتى ستعقد فى واشنطن هذا الأسبوع.

وتم إطلاق مبادرة شراكة الأمريكتين من أجل الرخاء الاقتصادى، والتى لا تشمل الولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا بربادوس وكندا وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والمكسيك وبنما وبيرو وأوروغواى – لوضع حقوق الإنسان والمناخ فى قلب السياسة الاقتصادية ومن بين المواضيع العديدة المطروحة للمناقشة عملية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وتهديداتها لتلك الأهداف.

هناك العديد من الطرق التى تم من خلالها تصميم نظام التجارة العالمى الحالى يميل لصالح الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات على حساب الدول، لكن نظام تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول الأكثر هو الأكثر فجاجة، وهو جزء شائع جدًا من اتفاقيات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية، حيث يسمح فى جوهره للشركات الأجنبية التى تستثمر فى دول قومية معينة بمقاضاة الحكومات على أى شيء يمنعها من تحقيق الأرباح، بما فى ذلك لوائح المناخ، وتدابير الاستقرار المالى، وسياسة الصحة العامة، وأى شيء آخر والذى يكون عادة ما يكون من اختصاص الدولة.

نشأت هذه الفكرة فى أوائل التسعينيات، فى عصر العولمة المستمرة ، كوسيلة لجذب الاستثمار الأجنبى إلى البلدان النامية مع حماية مستثمرى البلدان الغنية من الأنظمة القانونية والحوكمة الضعيفة فى تلك الدول.

بنهاية عام 2022، تم إشهار 1257 قضية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وفقًا للأونكتاد، 18% منها ضد دول أمريكية، وهناك 73 نزاعًا معلقًا فى تلك البلدان، يبلغ إجمالى المطالبات بها 46.9 مليار دولار.

ويتمتع المستثمرون الأجانب وحدهم بالحقوق، ولا يمكن لغير المستثمرين الأجانب رفع المطالبات، بل أيضًا إن مطالباتهم لا تشمل الخسائر الفعلية لكن أيضًا المستقبلية.

وكما يشير تقرير جديد شارك فى تأليفه أكاديميون من جامعتى“جورج تاون” و”كولومبيا”، فضلا عن خبراء التجارة من مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية، فإن“الشركات نادرا ما تلجأ إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول للحماية من المصادرة الصارخة للملكية أو الحرمان الجسيم من العدالة” .

وبدلاً من ذلك، فقد نجحوا على نحو ثابت فى استغلال الأحكام المصاغة بشكل غامض فى اتفاقيات التجارة والاستثمار التى يفرضها نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من أجل“رفع أو التهديد برفع دعاوى ضد التدابير الديمقراطية المتخذة لتحقيق الصالح العام والتى يعتقدون أنها أضرت بمصالحهم التجارية”.

واستخدم مشغلو المطارات المتعددة الجنسيات فى تشيلى نظام تسوية النزاعات لتحدى إجراءات الإغلاق أثناء جائحة كورونا، وقالت شركة كندية إن حقوق التعدين يجب أن تتفوق على تدابير حماية البيئة فى كولومبيا.

ورفعت شركة“هواوى” دعوى قضائية ضد السويد بشأن الإجراءات التى تحد من مشاركتها فى شبكات الجيل الخامس (5G) بسبب مخاوف أمنية.

وفى الولايات المتحدة، يشكل خط أنابيب كيستون المثال الكلاسيكي. رفعت“ترانس كندا” دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة خلال رئاسة أوباما لأنه لم يُسمح لها بالحصول على تصريح للبناء، ثم ألغته فى عهد ترامب (الذى سمح به) ثم رفعت دعوى قضائية مرة أخرى فى عهد بايدن.

لذا فإن نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين يمثل أيضاً مصدر إزعاج للدول الغنية، لكن شركاتها تستفيد عادة.

وبالنسبة للبلدان الفقيرة، يمكن أن يكون الأمر مدمرا. فالإجراءات التى تعتبر فى المصلحة العامة مثل رفع معايير الصحة أو العمل يمكن أن تؤدى إلى مطالبات بمليارات الدولارات لا يستطيعون دفعها.

والقلق الأكبر الآن هو أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن استخدامها لمنع التحول إلى الطاقة النظيفة، إذا ما رفعت شركات الوقود الأحفورى والمستثمرون العديد من قضايا تسوية المنازعات، والتى بلغ مجموعها المليارات.

وتشير تقديرات الأكاديميين إلى أن جهود تغير المناخ العالمية يمكن أن تؤدى إلى مطالبات بقيمة 340 مليار دولار (تبلغ دعوى“كى ستون إكس إل” وحدها 15 مليار دولار.

بالنظر إلى كل هذا، فلا عجب أن الكثير من البلدان،بما فى ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا والإكوادور، تعمل على تقييد أو إنهاء اتفاقيات نظام تسوية المنازعات المستقبلية بين المستثمرين والدول، بل وتحاول الانسحاب من الاتفاقيات الحالية.

على سبيل المثال، تتضمن اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، التى حلت محل اتفاقية نافتا، بنداً يلزم الشركات باستنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية قبل اللجوء إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

ولكن إذا استخدم الرئيس بايدن قمة الأمريكتين كوسيلة لإنهاء نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول الذى يميل نحو الشركات متعددة الجنسيات فإن ذلك من شأنه أن يكون دفعة حول نموذج التجارة ما بعد الاستعمار إلى نموذج من شأنه أن يضع نمواً شاملاً وعادلاً، بدلاً من نمو الناتج المحلى الإجمالى وحده، فى قلب النظام التجاري.

ووفقاً لجوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل، فإنه ليس هناك أمارات على أن البلدان التى وقعت على معاهدات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول شهدت استثمارات أجنبية مباشرة أكثر أو أفضل من تلك التي لم تفعل ذلك:“إن هذه الصفقات لم ترق إلى مستوى وعدها”.

يعرض مؤلفو الكتاب الأبيض عددًا من الطرق التي يمكن من خلالها للدول، بما في ذلك دول الأمريكتين، الخروج بشكل قانوني حتى من الاتفاقيات القائمة.

وهذا من شأنه أن يثير بلا شك مخاوف المستثمرين بشأن سيادة القانون واستمرارية الاتفاقيات، الأمر الذي قد يكون له تأثير على السوق، لكن الصفقات نفسها كان لها الكثير من التأثيرات السلبية على العالم الحقيقى، وحان الوقت لنظام أكثر عدالة.

بقلم: رانا فوروهار

كاتبة مقالات رأى لدى فاينانشيال تايمز

المصدر: فاينانشال تايمز