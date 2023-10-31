روسيا تشدد ضوابط رأس المال على الشركات الغربية

منعت روسيا الشركات الغربية التي تبيع أصولها الروسية، من سحب العائدات المقومة بالدولار واليورو، وفرضت ضوابط إضافية على العملة في محاولة لدعم الروبل الضعيف.

يجب على الشركات الغربية التي تخرج من روسيا أن تتفق على سعر البيع بالروب.

وإذا أصر البائعون على تلقي العملات الأجنبية، فسيواجهون تأخيرات وحتى خسائر في المبالغ التي يمكن تحويلها إلى الخارج، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

تسلط القيود الجديدة الضوء على مخاوف موسكو بشأن استمرار انخفاض قيمة الروبل في ظل معاناة اقتصادها من العقوبات الغربية المفروضة رداً على غزوها لأوكرانيا العام الماضي، حسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

انخفضت قيمة الروبل أكثر من 20% مقابل الدولار خلال العام الحالي، إذ تجاوزت 100 روبل مقابل الدولار في أغسطس.

وقال أحد المصرفيين المشاركين في عمليات التخارج الأخيرة للشركات الغربية، إن ذلك يمثل“حاجزا نفسيا” للرئيس فلاديمير بوتين، مما أجبر السلطات على اتخاذ“إجراءات مسكنة”.

أضاف أنه“مثل وضع ضمادة على الغرغرينا”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لـ”فاينانشيال تايمز” إنه من واجب كل حكومة أن تخلق“الظروف الأكثر ملاءمة لعملتها، لذلك نحن نخلق الظروف الأكثر ملاءمة للروبل”.

وأوضح بيسكوف أن“الروبل له الأولوية المطلقة”، مضيفًا أنه عندما يتعلق الأمر بخروج الشركات الأجنبية، فإن روسيا كانت تسترشد“بمصالحها ومصالحها الخاصة”.

عندما بدأ الروبل يضعف في يوليو، فرضت السلطات الروسية لأول مرة قيودًا على الطرق التي يمكن للشركات الخارجة من البلاد أن تأخذ معها عائدات البيع، وفقًا لوثيقة نشرتها اللجنة الفرعية الحكومية المعنية بالاستثمارات الأجنبية والتي تتطلب موافقتها على المعاملات التي تنطوي على أصول مملوكة للغرب.

وعُرض على الشركات الغربية خياران عند بيع أصولها بالعملات الأجنبية، وهما تحويل الأموال إلى حساب مقيد للغاية في أحد البنوك الروسية، أو تحويل العائدات إلى حساب في الخارج، وفي هذه الحالة يُدفع المبلغ على عدة أقساط، وبدلاً من ذلك، يمكن للبائع صرف الأموال بالروبل واستلام المبلغ بالكامل على الفور في حساب مصرفي روسي عادي.

لكن الخيارين الأولين كانا في الممارسة العملية مقيدين بشكل أكبر من حيث حجم وتواتر المدفوعات في الخارج، إذ سعت السلطات إلى إرغام الشركات على استخدام الروبل في ممارسات أعمالها.

وفي ظل استمرار انخفاض الروبل، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة أربع مرات منذ أغسطس، ليصل إلى 15% يوم الجمعة.

وجاءت خطوة أخرى في بداية أكتوبر، عندما وقع بوتين مرسومًا يجبر 43 شركة على بيع بعض عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية.

قالت محافظة البنك المركزي ، إلفيرا نابيولينا، مؤخرًا إن البنك المركزي لم يؤيد هذا القرار في عرض علني نادر للخلاف مع الكرملين، واصفة تأثير الإجراء بأنه“ضئيل” و”لم يُشعر به إلا في فترة قصيرة من الزمن”.

واستقر الروبل عند حوالي 0.011 دولار، لكنه لايزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب وأقل من أهداف بوتين لميزانية الحرب المتضخمة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القيود المفروضة على إعادة العملة أضيفت إلى القائمة المتزايدة من المعايير التي يجب أن تستوفيها الصفقات قبل الموافقة عليها.

وتشمل هذه المساهمة“الطوعية” في الميزانية الروسية، والتي تم رفعها مؤخراً من 10% إلى 15% من مبلغ الصفقة، والبيع بخصم لا يقل عن 50% من القيمة العادلة للأصول.

كما قال أحد المصرفيين الاستثماريين، الذي ساعد مؤخراً في إبرام صفقة تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، إن اللجنة حددت مهلة 7 أيام لإتمام عملية البيع في حساب أجنبي، لكن المشتري لم يتمكن من تحويل أكثر من 20 مليون دولار يومياً.

وأضاف أن“الحسابات البسيطة تظهر أنه كان من المستحيل أن يحصل البائع على جميع عائدات الصفقة”.

وقال شخص آخر إن اللجنة أبلغتهم بوجود حد أقصى غير رسمي قدره 500 مليون دولار يمكن تحويله إلى الخارج.

وأفاد هذا الشخص أن الدولة فرضت ضوابط على رأس المال دون أن تقول ذلك، موضحًا أنها قالت“ليس ممنوعًا الدفع باليورو أو الدولار، الأمر معقد فقط.. الأمر متروك لك فيما إذا كنت ستصرف نقدًا بالعملة الأجنبية أو بالروبل، أو ما إذا كنت لن تسحب نقدًا على الإطلاق”، ولم ترد وزارة المالية الروسية على طلب للتعليق.

هناك بائع غربي واجه تغييرات روسيا المتعاقبة في القواعد ضمن صفقة واحدة.

لقد تقدموا في الأول بطلب وحصلوا على تصريح بيع باليورو، لكن المشتري تراجع في اللحظة الأخيرة.

وعندما تقدموا بطلبات بنفس الصفقة ومع مشتري جديد في يوليو، قيل لهم إنه يمكن استلام 50% فقط من عائدات اليورو على الفور، وسيتم تأجيل الباقي.

ومع ذلك، إذا وافق البائع على صفقة مقومة بالروبل، فسيتم إخباره أنه يمكنه الحصول على المبلغ بالكامل على الفور.

بعد الدفع بالروبل، يمكن للبائع إما استبدال المبلغ في روسيا أو محاولة شراء العملات الأجنبية في الخارج.