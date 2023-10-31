روسيا تشدد ضوابط رأس المال على الشركات الغربية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قيود المعاملات المقومة بالعملة الأجنبية تهدف لدعم“الروبل”
منعت روسيا الشركات الغربية التي تبيع أصولها الروسية، من سحب العائدات المقومة بالدولار واليورو، وفرضت ضوابط إضافية على العملة في محاولة لدعم الروبل الضعيف.
يجب على الشركات الغربية التي تخرج من روسيا أن تتفق على سعر البيع بالروب.
وإذا أصر البائعون على تلقي العملات الأجنبية، فسيواجهون تأخيرات وحتى خسائر في المبالغ التي يمكن تحويلها إلى الخارج، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
تسلط القيود الجديدة الضوء على مخاوف موسكو بشأن استمرار انخفاض قيمة الروبل في ظل معاناة اقتصادها من العقوبات الغربية المفروضة رداً على غزوها لأوكرانيا العام الماضي، حسب صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.
انخفضت قيمة الروبل أكثر من 20% مقابل الدولار خلال العام الحالي، إذ تجاوزت 100 روبل مقابل الدولار في أغسطس.
وقال أحد المصرفيين المشاركين في عمليات التخارج الأخيرة للشركات الغربية، إن ذلك يمثل“حاجزا نفسيا” للرئيس فلاديمير بوتين، مما أجبر السلطات على اتخاذ“إجراءات مسكنة”.
أضاف أنه“مثل وضع ضمادة على الغرغرينا”.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لـ”فاينانشيال تايمز” إنه من واجب كل حكومة أن تخلق“الظروف الأكثر ملاءمة لعملتها، لذلك نحن نخلق الظروف الأكثر ملاءمة للروبل”.
وأوضح بيسكوف أن“الروبل له الأولوية المطلقة”، مضيفًا أنه عندما يتعلق الأمر بخروج الشركات الأجنبية، فإن روسيا كانت تسترشد“بمصالحها ومصالحها الخاصة”.
عندما بدأ الروبل يضعف في يوليو، فرضت السلطات الروسية لأول مرة قيودًا على الطرق التي يمكن للشركات الخارجة من البلاد أن تأخذ معها عائدات البيع، وفقًا لوثيقة نشرتها اللجنة الفرعية الحكومية المعنية بالاستثمارات الأجنبية والتي تتطلب موافقتها على المعاملات التي تنطوي على أصول مملوكة للغرب.
وعُرض على الشركات الغربية خياران عند بيع أصولها بالعملات الأجنبية، وهما تحويل الأموال إلى حساب مقيد للغاية في أحد البنوك الروسية، أو تحويل العائدات إلى حساب في الخارج، وفي هذه الحالة يُدفع المبلغ على عدة أقساط، وبدلاً من ذلك، يمكن للبائع صرف الأموال بالروبل واستلام المبلغ بالكامل على الفور في حساب مصرفي روسي عادي.
لكن الخيارين الأولين كانا في الممارسة العملية مقيدين بشكل أكبر من حيث حجم وتواتر المدفوعات في الخارج، إذ سعت السلطات إلى إرغام الشركات على استخدام الروبل في ممارسات أعمالها.
وفي ظل استمرار انخفاض الروبل، رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة أربع مرات منذ أغسطس، ليصل إلى 15% يوم الجمعة.
وجاءت خطوة أخرى في بداية أكتوبر، عندما وقع بوتين مرسومًا يجبر 43 شركة على بيع بعض عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية.
قالت محافظة البنك المركزي ، إلفيرا نابيولينا، مؤخرًا إن البنك المركزي لم يؤيد هذا القرار في عرض علني نادر للخلاف مع الكرملين، واصفة تأثير الإجراء بأنه“ضئيل” و”لم يُشعر به إلا في فترة قصيرة من الزمن”.
واستقر الروبل عند حوالي 0.011 دولار، لكنه لايزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب وأقل من أهداف بوتين لميزانية الحرب المتضخمة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القيود المفروضة على إعادة العملة أضيفت إلى القائمة المتزايدة من المعايير التي يجب أن تستوفيها الصفقات قبل الموافقة عليها.
وتشمل هذه المساهمة“الطوعية” في الميزانية الروسية، والتي تم رفعها مؤخراً من 10% إلى 15% من مبلغ الصفقة، والبيع بخصم لا يقل عن 50% من القيمة العادلة للأصول.
كما قال أحد المصرفيين الاستثماريين، الذي ساعد مؤخراً في إبرام صفقة تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، إن اللجنة حددت مهلة 7 أيام لإتمام عملية البيع في حساب أجنبي، لكن المشتري لم يتمكن من تحويل أكثر من 20 مليون دولار يومياً.
وأضاف أن“الحسابات البسيطة تظهر أنه كان من المستحيل أن يحصل البائع على جميع عائدات الصفقة”.
وقال شخص آخر إن اللجنة أبلغتهم بوجود حد أقصى غير رسمي قدره 500 مليون دولار يمكن تحويله إلى الخارج.
وأفاد هذا الشخص أن الدولة فرضت ضوابط على رأس المال دون أن تقول ذلك، موضحًا أنها قالت“ليس ممنوعًا الدفع باليورو أو الدولار، الأمر معقد فقط.. الأمر متروك لك فيما إذا كنت ستصرف نقدًا بالعملة الأجنبية أو بالروبل، أو ما إذا كنت لن تسحب نقدًا على الإطلاق”، ولم ترد وزارة المالية الروسية على طلب للتعليق.
هناك بائع غربي واجه تغييرات روسيا المتعاقبة في القواعد ضمن صفقة واحدة.
لقد تقدموا في الأول بطلب وحصلوا على تصريح بيع باليورو، لكن المشتري تراجع في اللحظة الأخيرة.
وعندما تقدموا بطلبات بنفس الصفقة ومع مشتري جديد في يوليو، قيل لهم إنه يمكن استلام 50% فقط من عائدات اليورو على الفور، وسيتم تأجيل الباقي.
ومع ذلك، إذا وافق البائع على صفقة مقومة بالروبل، فسيتم إخباره أنه يمكنه الحصول على المبلغ بالكامل على الفور.
بعد الدفع بالروبل، يمكن للبائع إما استبدال المبلغ في روسيا أو محاولة شراء العملات الأجنبية في الخارج.
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