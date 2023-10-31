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نيجيريا تخفض سعر صرف النيرة 26% لتقلص الفجوة مع السوق الموازى

10/31/2023 11:12:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سعر الصرف الرسمي للنيرة النيجيرية، بنسبة 26% مقابل الدولار، ليلامس أدنى مستوى إغلاق له على الإطلاق التزامن مع نقص محلي حاد في العملات الأجنبية.

وأغلقت النيرة تعاملات الإثنين عند 993.82 مقابل الدولار، مقارنة بـ789.94 في يوم التداول السابق، وفقًا لمجموعة“إف إم دي كيو- FMDQ” وهي مشغل بورصة مقره لاجوس يتتبع البيانات، في حين بلغ السعر في السوق الموازي 1165 للدولار.

وعلق بنك“تشابل هيل دينهام” الاستثماري في مذكرة صدرت الثلاثاء، بأن سيولة الدولار في السوق انخفضت بمقدار الثلثين عن اليوم السابق إلى 88.3 مليون دولار.

وأرجع ذلك إلى انخفاض المعاملات الفورية بنسبة 66.8% إلى 77.41 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 58.9% في المعاملات الآجلة إلى 10.89 مليون دولار.

من جانبها، أرجعت السلطات النيجيرية التقلبات في سعر الصرف إلى عدم كفاية المعروض من الدولار، وقال وزير المالية“وول إيدون” الأسبوع الماضي، إن الحكومة تتوقع جذب تدفقات بقيمة 10 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة للمساعدة في تخفيف قيود السيولة.

أرقام

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