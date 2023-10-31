نيجيريا تخفض سعر صرف النيرة 26% لتقلص الفجوة مع السوق الموازى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سعر الصرف الرسمي للنيرة النيجيرية، بنسبة 26% مقابل الدولار، ليلامس أدنى مستوى إغلاق له على الإطلاق التزامن مع نقص محلي حاد في العملات الأجنبية.
وأغلقت النيرة تعاملات الإثنين عند 993.82 مقابل الدولار، مقارنة بـ789.94 في يوم التداول السابق، وفقًا لمجموعة“إف إم دي كيو- FMDQ” وهي مشغل بورصة مقره لاجوس يتتبع البيانات، في حين بلغ السعر في السوق الموازي 1165 للدولار.
وعلق بنك“تشابل هيل دينهام” الاستثماري في مذكرة صدرت الثلاثاء، بأن سيولة الدولار في السوق انخفضت بمقدار الثلثين عن اليوم السابق إلى 88.3 مليون دولار.
وأرجع ذلك إلى انخفاض المعاملات الفورية بنسبة 66.8% إلى 77.41 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 58.9% في المعاملات الآجلة إلى 10.89 مليون دولار.
من جانبها، أرجعت السلطات النيجيرية التقلبات في سعر الصرف إلى عدم كفاية المعروض من الدولار، وقال وزير المالية“وول إيدون” الأسبوع الماضي، إن الحكومة تتوقع جذب تدفقات بقيمة 10 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة للمساعدة في تخفيف قيود السيولة.
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