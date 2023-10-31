قفزات الأسعار تلقى الضوء على استمرار أزمة تدبير الدولار للمستوردين

ألقت الارتفاعات الكبيرة فى أسعار عدد متزايد من السلع، خلال الأيام الماضية، الضوء على استمرار أزمة تدبير الدولار للعمليات الاستيرادية، والتى تسببت فى نقص السلع المعروض من السلع فى الأسواق، رغم محاولات الحكومة، والبنك المركزى حل الأزمة.

وقال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة شاهبندر للتجارة والاستيراد، إنَّ الشركة اتجهت إلى تقليل فاتورة استيراد الحاصلات الزراعية من الخارج؛ بسبب عدم القدرة على تدبير العملة الأجنبية، لإتمام الاتفاقات الاستيرادية، بالإضافة إلى استغراق العديد من الأشهر لدخول الشحنات.

أشار ((العطار)) إلى أن الأسباب السابق ذكرها دفعت الشركة إلى دراسة الاتجاه نحو توطين الصناعة، خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى 2023، وذلك للاستفادة من الحوافز المقدمة من قِبل الحكومة المصرية للمصنعين المحليين خلال الفترة الحالية.

أوضح أن الشركة تعتمد، خلال الفترة الحالية، على الموردين المحليين لتوفير بدائل للمنتجات المستوردة داخل مخازن الشركة، وبيعها للتجار لحين بدء طرح المنتج المحلى.

من جانبه، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع سيارات ((بى واى دى)) و((ولادا)) فى مصر، إنَّ مستلزمات الإنتاج اللازمة فى الصناعة تسمح لها البنوك بفتح اعتمادات مستندية، وتدبير العملة الدولارية لها بقيم متفاوتة خلال الفترة الحالية.

أشار ((سليمان)) إلى أن الشركة مستمرة بإنتاج سيارات ((بى واى دى)) بالسوق المصرى بدعم من انتظام دخول مستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة السابقة التى شهدت توقفاً تاماً لدخول المستلزمات وتأخير الإفراجات لحين تدبير العملة الدولارية.

وقال أحد المستوردين المتعاملين بقطاع السيارات، إنَّ بعض البنوك المصرية أصبحت تسمح بتلقى الدولار من جميع العملاء الحاليين (أفراد، وشركات) دون السؤال عن مصدر الأموال، قائلاً ((ذلك وفقاً لقاعدة محددة والتى تعرف بأنها اعرف عميلك وهى تقوم بدراسة جميع العملاء ومعرفة مصادر دخلهم الأساسية، وسمعتهم المالية فى السوق، وبالتالى لن يكون هناك حاجة إلى السؤال عن مصدر إيداعاتهم من الدولار)).

وقال سمير سويلم، أحد مستوردى اللحوم المجمدة بالسوق المصرى، إنَّ تدبير العملة الأجنبية من قِبل البنوك يسير بوتيرة ضعيفة جداً عن سابقتها قبل الأزمة.

أضاف لـ((البورصة))، أن أسعار اللحوم المجمدة شهدت ارتفاعاً بنسب كبيرة، خلال الفترة الأخيرة الماضية؛ بسبب تأخر التدبيرات، وحال التدبير للمستورد من موارده الذاتية ترتفع قيمة البضائع بنسبة فرق العملة والتى تصل إلى 50% بحسب تقديره.

لفت ((سويلم)) إلى أن معظم المستوردين اتجهوا لتدبير الدولار من السوق الموازى عند سعر 46 جنيهاً، ومن ثم إيداعه فى حسابه الدولارى، لاستخدامه فى تنفيذ العملية الاستيرادية.

وقال إنه رغم تدبير الدولار من الموارد الذاتية، ما زالت البنوك تطالب بغطاء نقدى بنسبة تصل إلى 120% من قيمة الشحنة، وعند فتح الاعتماد ودخول البضائع، يتم استرداد نسبة 20% ولكن بقيمة (العملة المحلية)، ما يفرض على المستورد تمرير فرق العملة للمستهلك النهائى، بخلاف رسوم الأرضيات والغرامات وغيرها، ما يجعل أسعار السلع ترتفع بشكل كبير جداً على المستهلك.

أضاف أن البنوك حالياً تقوم بتدبير نحو نسبة 10% من إجمالى العمليات الاستيرادية، وبنسبة 90% يدبرها المستورد من السوق الموازى.

وطالب ((سويلم))، البنك المركزى والحكومة بإحكام السيطرة على السوق الموازى، الأمر الذى أثر على عديد من موارد العملة الدولارية للدولة، ومنها تحويلات المصريين فى الخارج التى تراجعت بنسب كبيرة عن سابقتها؛ بسبب فروق العملة والتى تصل إلى أكثر من 40%.

من جانبه، قال مصطفى المكاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، إنَّ معظم البنوك لا تقوم بتدبير الدولار حالياً للمستوردين، ومنها بنوك حكومية مثل (البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر).

أشار ((مصطفى)) إلى أن بنك التجارى الدولى يضع العملاء الذين لا يملكون حصيلة دولارية على قوائم الانتظار لفترات طويلة، وحال تدبير المستورد من موارده الذاتية وإيداع الأموال فى حسابه الدولارى تمهيداً لفتح الاعتماد المستندى، تتم مطالبة العميل بتغطية قيمة الشحنة بنسبة 120%.

أوضح لـ((البورصة))، أن معظم المستوردين يستوردون بنسب تتراوح بين 5 و10% من قوتهم الأساسية؛ بسبب ارتفاع الأسعار، وعزوف المستهلكين عن الشراء، مضيفاً أن الأزمة بدأت تتفاقم مع بداية العام الحالى وباتت فى أسوأ مراحلها حالياً بعد أن تم حلها بنهاية العام الماضى.