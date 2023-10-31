((إم دبليو إس)) تلجأ لـ((فض المنازعات)) لحل أزمتها مع ((التموين))

سحبت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرض المخصصة لصالح شركة ((إم دبليو إس))، المملوكة لرجل الأعمال محمد الشريف؛ لتنفيذ سوق ومنطقة ترفيهية فى دمنهور بعد تأخر التنفيذ.

وقال مسئول فى جهاز التجارة الداخلية، إنه تمت إحالة النزاع إلى لجنة فض المنازعات، وفى انتظار قرار وزارة العدل لسحب الأرض من الشركة خلال شهر نوفمبر الجارى، على أقصى تقدير.

أضاف المسئول، أن عدم الالتزام بالشروط والمواصفات المقررة للمشروع، واستخدام الأرض فى تخزين السلع وتحويلها إلى شونة، كانا أهم الأسباب التى تسببت فى قرار سحب الأرض.

أشار إلى أن المشروع المستهدف من قِبل الجهاز كان يشمل منطقة لسوق الجملة، ومخازن وثلاجات، ومنطقة ترفيهية وملاعب وحمامات سباحة، ومنطقة خدمات، وهو ضمن المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة التجارية اللوجستية بدمنهور على الطريق الزراعى السريع ومساحتها 96 فداناً لتخدم أكثر من 10 ملايين نسمة من أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة لها.

من جانبه، قال محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة ((إم دبليو إس))، إنَّ الشركة تسلمت الأرض، غير مرفقة، كما لم يتم توصيل الصرف الصحى لها حتى الآن، مشيراً إلى ان الجهاز يطالب بدفع قيمة حق الانتفاع على الرغم من ذلك.

أوضح أن الشركة أحالت النزاع إلى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء، وما زالت فى انتظار حكم اللجنة؛ لعدم سحب الأرض.

حصلت الشركة على الأرض التى تقدر مساحتها بـ27 فداناً بالبحيرة عبر مزايدة طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية عام 2019.

وصرح ((الشريف)) لـ((البورصة))، فى سبتمبر 2021، بأنه تم الانتهاء من 45% من المنطقة اللوجستية، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع الذى تقدر استثماراته بـ3 مليارات جنيه خلال عام.

وطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية مساحة 100 فدان بمحافظة البحيرة منذ 4 سنوات، حصلت منها شركات ((إم دبليو إس)) على 27 فداناً، بجانب حصول الشركة المتحدة على مساحة 50 فداناً، وشركة العروبة على مساحة 23 فداناً بجانب 4 أفدنة مساحة طريق.

وتأسست شركة إم دبليو إس عام 2018، عبر اندماج عدة شركات تم تأسيسها عام 2000، وهى الرواد للاستثمار العقارى، والشريف للمقاولات العامة، والشريف لإنتاج المبيدات والكيماويات، والشريف لإنتاج التقاوى.