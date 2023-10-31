أسواق عربية تطلب سلعًا مصرية لتعويض منتجات المقاطعة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طلب عدد من الدول الخليجية والعربية وأبرزها الكويت والمملكة العربية السعودية من المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الأسبوع الماضى قائمة بأسماء الشركات المصرية التى حلت منتجاتها بديلاً للشركات الأجنبية التى تمت مقاطعتها لتوفير بدائل فى تلك الأسواق أيضاً.
قال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لـ((البورصة))، إن شركة سيناكولا وشركة سبيرو سباتس للمشروبات ضمن القائمة التى يرسلها المجلس إلى تلك الدول، متوقعاً أن يوفر ذلك فرصاً تصديرية كبيرة ينبغى أن يقابلها زيادة فى إنتاج الشركات وتحسين جودتها.
لفت إلى أن تسجيل المنتجات المصرية فى الدول العربية والخليجية يحتاج فترة زمنية طويلة ((الأمر ليس بالساهل ولكن هذه الدول تسعى إلى الوقوف مع الدولة المصرية لتنشيط اقتصادها من خلال دعم الشركات)).
أشار إلى أن حملات مقاطعة العلامات التجارية التى شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعى أثرت بشكل إيجابى على زيادة نسب الطلب على المنتجات المصرية محلية الصنع فى الأسواق الخارجية.
وارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية للدول العربية بنسبة 213% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتسجل 2.127 مليار دولار، وفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
كتبت ـ تقى أيمن:
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