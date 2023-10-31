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أسواق عربية تطلب سلعًا مصرية لتعويض منتجات المقاطعة

10/31/2023 11:10:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلب عدد من الدول الخليجية والعربية وأبرزها الكويت والمملكة العربية السعودية من المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الأسبوع الماضى قائمة بأسماء الشركات المصرية التى حلت منتجاتها بديلاً للشركات الأجنبية التى تمت مقاطعتها لتوفير بدائل فى تلك الأسواق أيضاً.

قال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية لـ((البورصة))، إن شركة سيناكولا وشركة سبيرو سباتس للمشروبات ضمن القائمة التى يرسلها المجلس إلى تلك الدول، متوقعاً أن يوفر ذلك فرصاً تصديرية كبيرة ينبغى أن يقابلها زيادة فى إنتاج الشركات وتحسين جودتها.

لفت إلى أن تسجيل المنتجات المصرية فى الدول العربية والخليجية يحتاج فترة زمنية طويلة ((الأمر ليس بالساهل ولكن هذه الدول تسعى إلى الوقوف مع الدولة المصرية لتنشيط اقتصادها من خلال دعم الشركات)).

أشار إلى أن حملات مقاطعة العلامات التجارية التى شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعى أثرت بشكل إيجابى على زيادة نسب الطلب على المنتجات المصرية محلية الصنع فى الأسواق الخارجية.

وارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية للدول العربية بنسبة 213% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتسجل 2.127 مليار دولار، وفقاً للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

كتبت ـ تقى أيمن:

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