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هل وصل الدولار الأميركي إلى ذروته مع توجيهات البنوك بعدم الرهان عليه؟

10/31/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر الإستراتيجيون في بنوك من بينها «باركليز» و«مورجان ستانلي» و«ناشونال أستراليا بنك» من أن الرهانات على العملة الأميركية أصبحت كثيفة للغاية، في الوقت الذي اقترب فيه الدولار من ذروته إن لم يكن لامسها بالفعل.
وتظهر المراكز في سوق الخيارات أضعف شهية للرهان على الدولار خلال شهرين، فيما تظهر مؤشرات التقلب أدنى مستوى في 18 شهرا للتحركات المتوقعة في العملات الأخرى، بحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ».
ويتداول مؤشر الدولار بشكل متذبذب نسبيا منذ وصل إلى أعلى مستوى له للعام الحالي في وقت سابق من هذا الشهر، وحتى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مؤخرا فشل في تعزيز الزخم حول العملة.
ويشير استطلاع «MLIV Pulse» إلى أن الحماس تجاه الدولار ربما بلغ ذروته في سبتمبر، بالوقت الذي يحذر فيه المستثمرون من كثافة شديدة في الرهانات على الدولار.
تظهر بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن مراكز الرهان الصعودي على مؤشر الدولار من قبل الصناديق ذات الرافعة المالية - النوع الأكثر مضاربة من المستثمرين - ارتفعت إلى 4600 عقد في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.
في الوقت نفسه، يرى محللون أن المراكز الطويلة والتي ازدادت كثافة مؤخرا في الدولار، تشكل رياحا معاكسة مناسبة لأي قوة داعمة أخرى.
وقال «ثيميستوكليس فيوتاكيس» رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك «باركليز» في لندن: «هنا يأتي الانخفاض الكبير في الدولار، ففي هذه المرحلة، يمكن لنظريات الدولار الكبير أن تكون مؤثرة».
فيما قال «رودريجو كاتريل» استراتيجي العملات لدى «ناشونال أستراليا بنك»: «حقيقة أن الدولار لم يتمكن من الارتفاع على خلفية العوامل الإيجابية الأخيرة، يشير إلى أن الارتفاع القوي من منتصف يوليو إلى أوائل أكتوبر وصل نهايته».
على جانب آخر، نصح محللو «مورجان ستانلي» العملاء بالتخلي عن رهاناتهم على الدولار الأسبوع الماضي، وقالوا إنه استوعب بالفعل العديد من المحفزات الإيجابية، بما في ذلك ارتفاع العائدات وتحسن الاقتصاد الأميركي.

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