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مسح ارتفاع إنتاج أوپيك من النفط للشهر الثالث بدعم من نيجيريا وأنغولا

10/31/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر مسح لـ «رويترز» أمس الثلاثاء أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) من النفط ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر مدعوما بزيادات الإنتاج في نيجيريا وأنغولا على الرغم من التخفيضات المستمرة من السعودية وأعضاء آخرين في التحالف الأوسع «أوپيك+» بهدف دعم السوق.
وأظهر المسح أن «أوپيك» ضخت 27.90 مليون برميل يوميا، بزيادة 180 ألفا عن سبتمبر. وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير. ويرجع الارتفاع المطرد في إنتاج أوپيك إلى حد بعيد إلى تمكن عدد صغير من المنتجين من التغلب على العوامل الداخلية أو الخارجية التي تحد من المعروض مثل العقوبات الأميركية أو وقوع اضطرابات.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج، فإن أسعار النفط تجد الدعم من الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وأوضحت بيانات الشحن ومصادر اعتمد عليها المسح أن نيجيريا عززت صادراتها في أكتوبر دون أي انقطاع كبير في الشحنات، مما زاد الإنتاج 50 ألف برميل يوميا.
كما وجد المسح أن أنغولا عززت أيضا صادراتها في الشهر ذاته.
كما شهدت العراق وإيران زيادات لكن بكميات أقل. وخلص المسح إلى أن إنتاج طهران ارتفع إلى 3.17 ملايين برميل يوميا.
ووفقا لمسوح «رويترز» وأرقام «أوپيك»، فإن هذا المستوى هو الأعلى منذ عام 2018 الذي عاودت فيه واشنطن فرض العقوبات على إيران.
ويقول محللون إن نمو الصادرات الإيرانية هو على الأرجح نتيجة لنجاح إيران في تفادي العقوبات الأميركية وسلطة واشنطن التقديرية في تنفيذها. وقالت مصادر في المسح إن إنتاج فنزويلا من النفط لم يرتفع حتى الآن منذ أن تحركت الولايات المتحدة هذا الشهر لتخفيف عقوباتها على قطاعها النفطي بشكل كبير، وتتوقع مصادر «أوپيك+» أن يكون تعافي الإنتاج تدريجيا.
وأظهر المسح أن إنتاج 10 أعضاء من «أوپيك» خاضعين لاتفاقات «أوپيك+» لخفض الإمدادات زاد 150 ألف برميل يوميا. وحافظت السعودية ودول خليجية أخرى بقوة على الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها والتخفيضات الطوعية الإضافية.
وأظهر المسح أن السعودية أبقت إنتاج شهري أكتوبر وسبتمبر قرب 9 ملايين برميل يوميا. ومددت المملكة في سبتمبر خفضا طوعيا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام لتقديم دعم إضافي للسوق. ولايزال إنتاج «أوپيك» أقل من الكمية المستهدفة بنحو 560 ألف برميل يوميا، ويرجع ذلك بالأساس إلى افتقار نيجيريا وأنغولا إلى القدرة على ضخ القدر المتفق عليه.
ويهدف مسح «رويترز» إلى تتبع الإمدادات في السوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات «إل.إس.إي.جي» بشأن الشحنات ومعلومات من شركات لتتبع الشحنات مثل «بترو-لوجستيكس» و«كبلر» وأيضا المعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط و«أوپيك» وشركات الاستشارات.

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