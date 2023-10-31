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رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب 850 ألف طن فائض إنتاج الكويت سنويا

10/31/2023 11:02:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد (حديد الكويت) عواد الخالدي إن الكويت لديها فائض إنتاج سنوي من الحديد يقدر بحوالي 850 ألف طن.
وأوضح الخالدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء في ختام أعمال قمة (الصلب العربي 16) أن إنتاج شركة (حديد الكويت) يبلغ 1.4 مليون طن سنويا.
وأضاف أن هذا الإنتاج يغطي كل احتياجات السوق الكويتي من حديد التسليح سواء للمشروعات الحكومية أو للقطاع الخاص أو للإسكان، حيث يصل إجمالي احتياجات السوق المحلي إلى 800 ألف طن سنويا ما يعني وجود فائض إنتاج يقدر بحوالي 600 ألف طن.
وتابع الخالدي أنه «إذا أضفنا إجمالي الطاقات غير المستغلة من باقي المصانع الكويتية الأخرى تكون الطاقة غير المستغلة هي 850 ألف طن سنويا».
وأشار في هذا الإطار إلى أن صناعة الحديد في الكويت تغطي نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تهمين عليه صناعة النفط والصناعات المرتبطة به.
وعن رؤية الكويت في دعم الصناعة ذكر الخالدي أن الكويت تحرص على تقديم أفضل المنتجات طبقا للمعايير العالمية والمواصفات الخليجية وتدعم دائما تبادل الخبرات من خلال البحث والتطوير والاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها في تطوير فرص التكامل والبحث العلمي.
وفيما يتعلق بدور الاتحاد في التعاون العربي في إطار التكامل الصناعي أكد الخالدي أن الاتحاد يلعب «دورا كبيرا» في تنمية الصناعة ودعمها وتبادل الخبرات العلمية والاقتصادية.
وبين أن الاتحاد أنشأ لجنتين اقتصادية وفنية منبثقتين عنه تهدفان إلى تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين الدول وإعطاء نبذة عن أهم المشروعات الموجودة بالدول الأعضاء والمؤشرات الاقتصادية للنمو والتضخم ومقارنتها بالمؤشرات العالمية ودعم فرص التبادل المعلوماتي بين الدول الأعضاء.
وعن دور الاتحاد في مواجهة المنتجات الأجنبية قال الخالدي إن الاتحاد يلقي الضوء من خلال المناقشات وورش العمل الدورية على الاتفاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وكيفية الاستفادة منها وعلى سبيل المثال الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية العربية لإزالة الحواجز الجمركية (صفر جمارك). وأكد أن صناعة الحديد في الوطن العربي تمثل إحدى أهم الركائز الصناعية والاستراتيجية والمحركة لعدد كبير من الصناعات المكملة مثل التشييد والبناء والطرق والجسور وصناعة السيارات.
وأوضح الخالدي أن إجمالي إنتاج صناعة الحديد في الوطن العربي من الصلب الخام يبلغ حوالي 40 مليون طن وكذلك 9 ملايين طن من الصلب المسطح فيما يبلغ إجمالي إنتاج العالم من الصلب حوالي 1.8 مليار طن.
وكانت فعاليات الاتحاد العربي للحديد والصلب الخاصة بقمة (الصلب العربي 16) انطلقت يوم الأول من أمس الأحد بالتعاون مع شركة (حديد عز) المصرية واختتمت أمس الاثنين بعد مناقشة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التي يشهدها العالم وتأثيرها الكبير على صناعة الحديد والصلب عربيا وعالميا.
ويصف مختصون صناعة الحديد والصلب بأنها من «الصناعات الاستراتيجية» حيث تلعب دورا حيويا في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية وتدخل في العديد من الصناعات مثل البناء والهندسة المدنية وصناعة السيارات والطائرات والمعدات الثقيلة.

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