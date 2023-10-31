12 6 مليون دينار صافي أرباح بورصة الكويت في 9 أشهر



حمد الحميضي: البورصة ملتزمة بتنفيذ خطتها وإستراتيجيتها لتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي محمد العصيمي: إطلاق منتجات وخدمات من شأنها تعزيز جاذبية ومكانة السوق محلياً وعالمياً

أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 31 أكتوبر 2023 عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره نحو 12.6 مليون دينار، بتراجع على أساس سنوي نسبته 16.51% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى تراجع الإيرادات التشغيلية نتيجة انخفاض أنشطة التداول.وقالت بورصة الكويت في بيان صحافي ان ربحية السهم خلال فترة الأشهر التسعة بلغت 62.75 فلسا، وإجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 22.5 مليون دينار، كما ان صافي الربح التشغيلي خلال الفترة بلغ 14.79 مليون دينار، ووصل إجمالي الموجودات إلى 114.04 مليون دينار، وإجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغ 61.03 مليون دينار.وذكرت ان أداء أسواق الأسهم العالمية كان سلبيا بصفة عامة في الربع الثالث من عام 2023، وحذت معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي حذو نظرياتها العالمية رغم ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي سادت العالم. وعلى الرغم من هذه التحديات، استمرت بورصة الكويت بترويج سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري الدولي بالتعاون مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية، وعملت على رفع كفاءته ومستويات الشفافية فيه وتحسين الوصول إليه، بالإضافة إلى زيادة وعي المشاركين فيه بأفضل الممارسات والمعايير المتبعة في الأسواق العالمية.وفي هذا السياق، علّق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد مشاري الحميضي على النتائج المالية قائلا: «على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام، تواصل بورصة الكويت العمل على التكيف مع تقلبات الأسواق، ملتزمة بتنفيذ خطتها واستراتيجيتها لتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وفاعليته وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالميا.»وأضاف الحميضي: «استمرت بورصة الكويت في تعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية رائدة إقليميا من خلال بناء جسور التعاون مع البنوك الاستثمارية العالمية لترويج سوق المال الكويتي ومكوناته والتواصل الفعال مع المستثمرين المؤسسين حول العالم، وذلك بهدف خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنمية سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، ومساهم رئيس في تنويع الاقتصاد الوطني وخطة تحول الكويت إلى مركز مالي رائد في المنطقة. هذا ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم في تطوير سوق المال. وأود الإشارة الى أنه ليس من الممكن تحقيق إنجازات البورصة لولا العمل الدؤوب والالتزام المتواصل من قبل فريق العمل الذي لعب دورا رئيسيا في ضمان متانة العمليات التشغيلية في ظل التحديات الراهنة».وواصلت البورصة تسهيل طرق وصول المستثمرين إلى سوق المال الكويتي، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت. حيث طبقت المقاصة آليات لخمسة عشر عملية، من ضمنها طلبات تقسيم الحساب المجمع للاجتماعات العامة للجمعيات العمومية السنوية، وأصبحت إجراءات الاجتماعات العامة من خلال منصة إلكترونية، وذلك لضمان شفافية هذه العمليات وفعاليتها. كما تشمل هذه التدابير التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات اعرف عميلك للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج. كما تم إجراء سلسلة من الاختبارات لنظام الوسيط المركزي (CCP) للتأكد من مواءمة متطلبات النظام وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلهم للعضوية. كما تعمل البورصة على تدشين عدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، تزامنا مع إطلاق النظام.من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي على نتائج بورصة الكويت، قائلا: «تستمر بورصة الكويت، وبالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، بالعمل على التطويرات والمشاريع الهيكلية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة للمشاركين في السوق تمهيدا لإطلاق المنتجات والخدمات التي من شأنها تعزيز جاذبية ومكانة السوق محليا وإقليميا وعالميا. كما تسعى بورصة الكويت باستمرار إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، والمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، واتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبنيها بما يصب في مصلحة سوق المال الكويتي. ففي الربع الثالث من 2023، بلغت نسبة تداولات المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الخليجيين، 18% من تداولات المستثمرين في السوق، بينما شكلت تداولات المستثمر المؤسسي 67% من تداولات السوق».وتعمل بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالميا. كما تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول ألية، حيث عقدت بورصة الكويت يومها المؤسسي العاشر، بالتزامن مع مؤتمر البورصات الخليجية، والذي جمع شركات مدرجة في السوق «الأول» مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية، وذلك ضمن جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي. ذلك، وقامت البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بجولة ترويجية في لندن أتاحت الفرصة للشركتين للمشاركة في اجتماعات فردية مباشرة مع بنوك استثمارية وشركات إدارة الأصول المالية ومؤسسات استشارية متخصصة في مجال الاستثمار واستعراض مستجدات سوق المال الكويتي وفرص الاستثمار فيه. كما نظمت البورصة مبادرة تهدف إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية من الاستفادة مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز فرص التعاون المشترك والمساهمة في مساعي تطوير سوق المال الكويتي.أبرز النتائج الماليةصافي الربح 12.6 مليون دينار.ربحية السهم 62.75 فلسا.إجمالي الإيرادات التشغيلية 22.5 مليون دينار.صافي الربح التشغيلي 14.79 مليون دينار.إجمالي الموجودات 114.04 مليون دينار.إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 61.03 مليون دينار.