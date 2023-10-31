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جريت وول موتورز تشق طريقها نحو النجاح المستدام

10/31/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت مجموعة مختارة من المستثمرين الأجانب من 32 دولة مختلفة من أنحاء العالم في قمة يوم المستثمر لجريت وول موتورز 2023، والذي أقيم في مدينة باودينغ، بالصين في 25 أكتوبر الماضي، تحت عنوان «انطلق بعيدا.. انطلق مع العالم»، وأكدت القمة التزام شركة جريت وول موتورز الثابت بالانفتاح والتعاون العالميين.
وشركة جريت وول موتورز، هي شركة عالمية تستفيد من التقنيات الذكية، وتكرس جهودها لخدمة المستخدمين في جميع أنحاء العالم في مجال التنقل الذكي، ومن الجدير بالذكر أن السيارات الفخمة التابعة لشركة جريت وول موتورز تأتي للسوق الكويتي من خلال وكيلها الحصري «شركة ماكفم للسيارات»، وهي إحدى شركات مجموعة أولاد علي الغانم للسيارات، والتي تضم علامات «هافال» و«تانك» و«باور».
واعتلى باركر شي، نائب رئيس شركة جريت وول موتورز ورئيس شركة جريت وول موتورز الدولية، المنصة لإلقاء كلمة الافتتاح، وشرح بالتفصيل استراتيجية التنمية طويلة المدى التي تتبعها شركة جريت وول موتورز كما تعهد بصياغة حقبة جديدة من العولمة من خلال الجهود التعاونية.
وتماشيا مع التوجيهات العالمية فيما يخص بالتنمية طويلة المدى في جميع المجالات، تواصل شركة جريت وول موتورز تعزيز التخطيط الصناعي العالمي من البحث والتطوير والإنتاج إلى المبيعات والخدمات، وتحقق جريت وول موتورز إستراتيجية الإبداع المشترك وتشاركها مع المستثمرين العالميين.
وقد قدم جوليان وانغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في جريت وول موتورز، مخططات التطوير والبحث العالمية الذكية والقوية لشركة جريت وول موتورز للمستثمرين، وشارك السيد شوجي مينج، كبير مسؤولي الإنتاج في شركة جريت وول موتورز المخططات العالمية ذات المميزات البارزة والمتقدمة للشركة من منظور الإنتاج والعرض.
وتظهر شركة جريت وول موتورز الثقة العميقة التي لديها في سوق الطاقة الجديدة، بما في ذلك التوسع الاستباقي لمركز البحث والتطوير الأوروبي الخاص بها والإطلاق العالمي للنماذج الكهربائية الذكية الخاصة بها. هذا التفاني الذي لا يتزعزع يضع شركة جريت وول موتورز في طليعة قطاع الطاقة المتجددة، بما يميزها في المستقبل.
كما حددت شركة جريت وول موتورز أثناء القمة خطوطها العريضة في استراتيجيات السوق المتنوعة، حيث شدد يانزهاو ليو، الرئيس التنفيذي لعلامة تانك التابعة لجريت وول موتورز، على التوطين الخاص للعلامة التجارية وتعزيز التعاون بين المستخدم والمؤسسات.
وتلتزم شركة جريت وول موتورز بالتوسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ومن خلال خدمة GWM CARE، فإن الشركة واثقة من تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم وضمان دورة حياة السيارة الكاملة للمستهلكين.
إن التعاون مع التجار المحليين، باستخدام استراتيجيات طويلة الأجل، سيدفع نمو الشركات الدولية عبر إطار بيئي عالمي، والهدف هو تقديم منتجات وخدمات مخصصة لتلبية متطلبات السوق الفريدة، وضمان القدرة التنافسية المستدامة بدعم من المستثمرين.
وخلال القمة، أكد شانغ فينق شي، نائب رئيس الشركة ورئيس قسم التحول الرقمي في جريت وول موتورز، أهمية التحول الرقمي في عملية الإنتاج والمبيعات، وأظهر إنجازات جريت وول موتورز الجديدة في اتجاه تطوير الذكاء الرقمي، وأعرب عن هدف تحقيق الإبداع الصناعي المشترك من خلال ربط البيانات.
وتعمل استراتيجية الذكاء الرقمي العالمية لشركة جريت وول موتورز، المدعومة بالموارد الدولية، على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة كبيرة لشركائها، ما يزيد من تعزيز علاقتها التعاونية مع المستثمرين.
كما أعربت شركه جريت وول موتورز عن حرصها والتزامها بتطوير التصنيع الذكي الصيني على مستوى العالم، ودعم الابتكار، وتعميق استراتيجية العولمة الخاصة بها. وكما ذكر فنغ مو الرئيس التنفيذي لشركة جريت وول موتورز، إن الشركة تلتزم بتلبية احتياجات السوق المتنوعة وتعزيز الاتصالات العالمية القوية. وإن تركيزها الثابت يصب على رؤية الطاقة الجديدة، والاستراتيجية الذكية، والإطار الرقمي الشامل وهذا ما يضمن ريادتها في قطاع الطاقة النظيفة وتفوقها في تجربه الاستخدام، ما يخلق قيمة كبيرة للمستثمرين ويعطي رؤية ثابته لمستقبل ناجح للشركة.

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