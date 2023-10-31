مجموعة Ooredoo تفوز بثلاث جوائز مرموقة من Global Brands Magazine

جائزة «أفضل هوية بصرية لعلامة تجارية في قطاع الاتصالات» تؤكد التزام المجموعة الثابت بالتميز

أعلنت مجموعة Ooredoo، أكثر شركات الاتصالات ديناميكية في العالم، عن حصولها على جوائز رفيعة المستوى منGlobal Brands Magazine Awards 2023 لتعزز بذلك مكانتها الرائدة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويتم تنظيم هذه الجوائز من قبل Global Brands Magazine والتي تكرم الأداء المتميز والرؤية المتميزة في عدد من القطاعات.وحصدت مجموعة Ooredoo جائزة «أفضل هوية بصرية لعلامة تجارية في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا 2023»، ما يجدد التأكيد على التزام المجموعة الثابت بالتميز، ويأتي هذا التكريم رفيع المستوى في أعقاب تجديد العلامة التجارية للمجموعة ورفده بهوية بصرية جريئة وحيوية ومتميزة تعكس روح الشغف التي تتمتع بها المجموعة واستعدادها الدائم للمستقبل الذي يشهد تغييرات مستمرة.وشمل تجديد العلامة التجارية استخدام شعار «طور عالمك» الذي يجسد وعود المجموعة لعملائها بالتطوير المستمر وتمكين الأفراد من تحقيق التقدم والازدهار، وضمان مساهمة كل قناة اتصال وابتكار وخدمة جديدة في تطوير الأفراد والشركات والمجتمعات والدول في جميع مناطق عمليات المجموعة.وبالإضافة إلى هذا التكريم، تسلمت المجموعة جائزة «قائد الموارد البشرية الأكثر إلهاما لسنة 2023».وحصدت المجموعة جائزة «أفضل تحول رقمي وتجربة عملاء لسنة 2023» تقديرا لاستراتيجيتها للتحول الرقمي وتجربة العملاء المرنة التي تقدمها.وعلق الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo ورئيس مجلس ادارة Ooredoo الكويت قائلا: نؤمن في Ooredoo بتوسيع آفاق طموحاتنا وتعزيز الابتكار ومواصلة التحسين من أجل تحقيق هدف «طور عالمك» يسرنا الحصول على هذه الجوائز رفيعة المستوى من Global Brands Magazine والتي تكرم هويتنا البصرية الاستثنائية والعمل الدؤوب الذي بذلته فرق عملنا، وتجسد التزام مجموعتنا بالتميز في كل ما نفعله. إن المكانة التي حققتها علامتنا التجارية في قطاع يتميز بالابتكار المستمر، تعكس نهجنا الاستشرافي للمستقبل، وتؤكد على المكانة المحورية التي يحتلها عملاؤنا وموظفونا في صميم استراتيجية التحول التي تتبناها المجموعة». وتكرم فئة جوائز الهوية البصرية والقيادة المقدمة من Global Brands Magazine الشركات المتميزة في قطاعات الهوية البصرية دائمة التطور، ويقوم فريق مستقل من الخبراء المخضرمين بتقييم المرشحين وفقا لمعايير صارمة، ما يجعل فوز Ooredoo بالجائزة شهادة على خدماتها الاستثنائية والتزامها الراسخ بالتميز.