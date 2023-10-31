بيتك يطلق خدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع

الرشود: تم تنفيذ الخدمة المبتكرة عن طريق الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.. و تتم مطابقة الصورة الحية للعميل مع الصورة المسجلة في الهيئة

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، خدمة جديدة هي الأولى من نوعها في الكويت، حيث تعتمد الخدمة على خاصية التعرف على السمات البيومترية للوجه Liveness Face Matching عند زيارة أي من فروع «بيتك».وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود، انه تم تنفيذ الخدمة المبتكرة الجديدة عن طريق الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث تتم مطابقة الصورة الحية للعميل مع الصورة المسجلة في الهيئة واسترجاع قائمة بالخدمات المتاحة للعميل حسب الفرع وتصنيف العميل داخل البنك، ثم يتمكن العميل من طباعة رقم الكاونتر دون الحاجة لمراجعة أي من موظفي الاستقبال.وأوضح انه يتم التسجيل في هذه الخدمة عبر أجهزة خاصة متوافرة في الفروع عن طريق إدخال البطاقة المدنية او مسح رمز الـ QR code على تطبيق هويتي للمرة الأولى فقط، ومن ثم لا يحتاج العميل لإبراز البطاقة المدنية للتعريف عن نفسه لدى موظف الفرع.. وسيتمكن موظف الفرع من معرفة عميله، ويقوم بخدمته والإجابة عن كافة استفساراته، ما يعزز تجربة التواصل بين الموظف والعميل.وأشار الرشود الى ان هذه الخدمة توفر على العميل الوقت وتختصر بعض الخطوات التي كان على العميل اتباعها قبل وصوله الى موظف الخدمة، وهو ما يندرج ضمن إطار حرص «بيتك» على تقديم خدمات مصرفية عصرية سهلة، تمنح العميل تجربة مصرفية رائدة.وأضاف ان هذه المبادرة الرقمية تؤكد ريادة «بيتك» في التحول الرقمي ودوره البارز في قيادة التطور للخدمات المصرفية سواء عبر «الأونلاين» او في مختلف مراكز وقنوات تقديم الخدمة بما في ذلك الفروع المصرفية وفروع KFH Go الذكية، منوها بأهمية تبني التكنولوجيا في مختلف العاملات المصرفية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع شركات الفنتك لتقديم خدمات وحلول مبتكرة وفريدة تسهم في تحسين كفاءة العمليات والأداء.ولفت الرشود الى أن العمل يمضي قدما نحو توسيع نطاق المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية وتعزيزها لتشمل كافة جوانب العمل لجعل «الرقمنة» أسلوب أداء والطابع المميز والرئيسي لكافة الأنشطة والأعمال في «بيتك»، بما يحافظ على مكانته الرائدة محليا وعالميا، منوها بأن أبرز محطات الريادة الرقمية لـ «بيتك» كان قبل أيام قليلة عندما أطلق بنك «تم» الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، حيث يمتلك هذا البنك الرقمي تصميم شبابي عصري، وخدمات وحلول مصرفية مبتكرة، وقدرات تكنولوجية عالية، وبذات الوقت سرعة وسهولة استخدام مطلقة، ونقاط ومكافآت استثنائية، ويدمج الخدمات المصرفية المبتكرة مع تجربة التواصل الاجتماعي والاهتمامات الشبابية.وأكد الرشود أن التطور الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي، والمحفز الأكبر لتحول عالم البنوك، والسبيل الأمثل لإعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية، الأمر الذي يدفع «بيتك» لمواصلة رحلة التحول الرقمي وإثبات استدامة التفوق والريادة.