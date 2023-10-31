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بوبيان يبدأ تنفيذ شراكته الإستراتيجية مع Baims التعليمية

10/31/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن بدء تفعيل شراكته الإستراتيجية مع منصة Baims، إحدى المنصات والتطبيقات الكويتية الناشئة في مجال التعليم الرقمي، بهدف رفع كفاءة الحلول التعليمية الرقمية المقدمة من بوبيان لعملائه الطلاب والطالبات من حساب PRIME.
وقال مساعد مدير إدارة الابتكار والشراكات سلمان المطوع: مع بداية التنفيذ الفعلي لشراكتنا مع منصة «بيمز» التعليمية نؤكد خطواتنا الراسخة نحو تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم بما يحقق المزيد من الفائدة لعملائنا من الشريحة الطلابية، لاسيما أن التعليم الرقمي أصبح بديلا مرنا للتعليم التقليدي ووسيلة متداولة لتنمية مهاراتهم العلمية. وأضاف: كون التعليم الرقمي أصبح من الضروريات الأساسية، فإن الشراكة تأتي لتوفير تجربة تعليمية مميزة لتطوير النظم وتحسين المنظومة التعليمية ليتمكن مستخدمو المنصة من الاستفادة بمجموعة متكاملة من الفيديوهات والمواد التعليمية ومنحهم فرصا أكبر في تطوير مكتسباتهم وصقل كفاءاتهم.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ Baims يوسف الحسيني إن منصة Baims تشهد تطورا ملحوظا باعتبارها واحدة من أهم خيارات التعليم الرقمي لما توفره من دروس تعليمية متكاملة مسجلة ومباشرة تم تصميــــمها خصيصا لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي من خلال التواصل مع مجموعة من المعلمين المعتمدين وذوي خبرة كبيرة، والاستفادة من مسارات تعليمية تنظم الأداء الدراسي عبر الفيديوهات والاختبارات، وغيرها من الخصائص والمميزات التحفيزية.
وفي سياق متصل، أوضح المطوع أن الاتفاقية موجهة خصيصا لعملاء حساب PRIME من طلبة الجامعة والثانوية تمكنهم من الحصول على مجموعة مميزة من العروض على الدورات والدروس مع توفير خدمات تعليمية متكاملة تم تصميمها بحسب المناهج الدراسية بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة كبيرة بما يضمن تطوير حلول جديدة تناسب احتياجات الطلاب.
ونوه: كما نقدم لعملائنا من طلبة الجامعة من حساب PRIME خصما يصل إلى 30% على مجموعة مميزة البرامج والدورات التعليمية الاختيارية المفيدة في تحصيلهم الدراسي إضافة إلى خصما بنسبة 30% على جميع دورات المرحلة الثانوية واختبارات القدرات التابعة لجامعة الكويت، ما يتيح لهم الاستعداد للاختبار ودون ضغط مادي على أولياء الأمور. وبالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية يمكنهم الحصول على دروس خصوصية مسجلة مسبقا أو مباشرة مجانا من تطبيق Baims والاستفادة من كبار المعلمين ذوي الخبرة التعليمية وملاحظاتهم التي تساعدهم في رحلة تفوقهم الدراسي.

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