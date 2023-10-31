الامتياز تعلن نتائجها للأشهر الـ 9 الأولى في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث انخفضت مطلوبات شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 6% في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، كما بلغت الإيرادات التشغيلية 17.1 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر2023 بانخفاض 8.8% مقارنة بـ 18.7 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2022، في حين ظل صافي الربح من العمليات التشغيلية ثابتا عند مليون دينار خلال الفترة ذاتها.
وسجلت المجموعة صافي خسارة خاصة بمساهمي الشركة الأم قدرها 1.8 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، مقارنة بصافي خسارة قدرها 0.8 مليون دينار لذات الفترة من 2022.
وانخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 16.1مليون دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023 بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الدوائية، وبلغ إجمالي الأصول 244 مليون دينار في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 265 مليون دينار في سبتمبر 2022.
اما إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم فقد انخفض إلى 161 مليون دينار في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 173 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
وظل إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية ثابتا على أساس سنوي عند 0.2 مرة في سبتمبر 2023، كما انخفض صافي أصول المحفظة الاستثمارية بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 200 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 216 مليون دينار لذات الفترة من 2022.
MENAFN31102023000130011022ID1107349038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.