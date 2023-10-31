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الامتياز تعلن نتائجها للأشهر الـ 9 الأولى في 2023

10/31/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث انخفضت مطلوبات شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 6% في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، كما بلغت الإيرادات التشغيلية 17.1 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر2023 بانخفاض 8.8% مقارنة بـ 18.7 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2022، في حين ظل صافي الربح من العمليات التشغيلية ثابتا عند مليون دينار خلال الفترة ذاتها.
وسجلت المجموعة صافي خسارة خاصة بمساهمي الشركة الأم قدرها 1.8 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، مقارنة بصافي خسارة قدرها 0.8 مليون دينار لذات الفترة من 2022.
وانخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 16.1مليون دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023 بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الدوائية، وبلغ إجمالي الأصول 244 مليون دينار في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 265 مليون دينار في سبتمبر 2022.
اما إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم فقد انخفض إلى 161 مليون دينار في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 173 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
وظل إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية ثابتا على أساس سنوي عند 0.2 مرة في سبتمبر 2023، كما انخفض صافي أصول المحفظة الاستثمارية بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 200 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 216 مليون دينار لذات الفترة من 2022.

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