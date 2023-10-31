Wednesday, 01 November 2023 08:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترقيات في الموارد البشرية بمؤسسة البترول

10/31/2023 11:02:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية هشام الرفاعي تعميما بإجراء عدد من الترقيات اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023. وتضمن القرار ترقية هناء سالم المرزوق لشغل وظيفة مدير التدريب وتطوير كفاءات العاملين.
وترقية أبرار علي المحيميد لشغل وظيفة رئيس فريق تخطيط القوى العاملة وتقييم الوظائف، وترقية محمد خالد الكندري لشغل وظيفة رئيس فريق دعم الموارد البشرية، ويكونان مسؤولين مباشرة أمام مدير الموارد البشرية والتطوير.

MENAFN31102023000130011022ID1107349037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث