ترقيات في الموارد البشرية بمؤسسة البترول

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية هشام الرفاعي تعميما بإجراء عدد من الترقيات اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023. وتضمن القرار ترقية هناء سالم المرزوق لشغل وظيفة مدير التدريب وتطوير كفاءات العاملين.
وترقية أبرار علي المحيميد لشغل وظيفة رئيس فريق تخطيط القوى العاملة وتقييم الوظائف، وترقية محمد خالد الكندري لشغل وظيفة رئيس فريق دعم الموارد البشرية، ويكونان مسؤولين مباشرة أمام مدير الموارد البشرية والتطوير.
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