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تماضر الخالد الموافقة على إستراتيجية الإعلام البترولي المحدثة لدول الخليج

10/31/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت وزارة النفط في الاجتماع السادس للجنة البترول والغاز لدول مجلس التعاون، وكذلك اجتماع الفريق المختص بتحديث الاستراتيجية الإعلامية لدول مجلس التعاون، وذلك في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 1 نوفمبر 2023، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إبراز مكانة الكويت الدولية من خلال المشاركة الفاعلة في المنظمات الإقليمية.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان الاجتماع حضره ممثلو الكويت وهم مديرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، ومراقب المنظمات والعلاقات الدولية عمر الوسمي.
وذكرت أن الاجتماع ناقش كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي من بينها التوصيات الخاصة بالإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس، واستعراض مقترحات الكويت حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي، والموافقة على استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي المحدثة.
وفي هذا السياق، قالت مديرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح ان لجنة المختصين بالإعلام البترولي عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة وتحديد الاستراتيجية النفطية لدول الخليج وتحديد طبيعة الاستراتيجية المحدثة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والمدة الزمنية المقررة لتنفيذها، مبينة أن الاستراتيجية كانت مقترحة من قبل الكويت وتمت الموافقة عليها وتكليف لجنة من خبراء الإعلام البترولي في دول الخليج للتباحث ووضع الملامح الرئيسية لهذه الاستراتيجية.
وذكرت أن استراتيجية الإعلام البترولي المحدثة لدول الخليج ركزت على تعزيز الثقافة البترولية داخل دول المجلس وتوثيق التعاون بين أجهزة الإعلام البترولي التابعة لوزارات البترول والشركات الوطنية في دول المجلس مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وإبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبترول، والتعاون مع المنظمات البترولية العالمية في مجال الإعلام البترولي.
وأشارت وزارة النفط إلى أن الاجتماع استعرض محضر الاجتماع الخامس للجنة البترول والغاز واستعرض ما تم الاتفاق عليه من قبل الفريق المصغر لمناقشة تحديث استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون.
ومن بين بنود جدول الاعمال تمت مناقشة التحضير لملتقى الإعلام البترولي الخامس، ومشاركة الأمانة العامة بجناح خاص بها في مؤتمر الأطراف (COP 28) المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وذكرت أن مشاركة وزارة النفط في الاجتماع السادس للجنة البترول والغاز لدول مجلس التعاون كان فاعلا ومحوريا، حيث تم تقديم مقترحات الكويت حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي، واستراتيجية الإعلام البترولي لدول المجلس المحدثة والتي تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، والتي تتضمن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك.

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