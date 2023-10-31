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الأهلي يطلق حملة ضاعف مكافآتك

10/31/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق البنك الأهلي الكويتي حملته الجديدة «ضاعف مكافآتك مع البنك الأهلي الكويتي» من أي متجر أو علامة تجارية مخصصة لحاملي بطاقات «البنك الأهلي الكويتي فيزا سيغنتشر طيران الإمارات»، و«البنك الأهلي الكويتي فيزا إنفينيت طيران الإمارات» و«أدفانتج فيزا سيغنتشر»، و«أدفانتج وورلد ماستركارد» الائتمانية، ابتداء من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2023، ضمن حرصه الدائم على تلبية احتياجات عملائه وزيادة ثقتهم بالخدمات والحلول والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها لهم.
وكميزة إضافية لإظهار تقديره الكبير للعملاء، حدد البنك مبلغ 500 دينار فقط كحد أدنى مطلوب للحصول على ضعف المكافآت خلال شهري الحملة سواء كانت أميال سكاي واردز أو نقاط Tokens وبالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء دفع ثمن مشترياتهم باستخدام بطاقاتهم محليا أو دوليا في أي مكان سواء عن طريق الدفع المباشر (POS) أو عبر الإنترنت.
وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا إطلاق هذه الحملة الجديدة لعملائنا مع قرب نهاية العام، في الوقت الذي يخططون به لقضاء إجازاتهم، بحيث نهدف إلى مساعدتهم على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من رحلاتهم سواء كان ذلك لاستكشاف وجهات جديدة أو زيارة أحبائهم أو مجرد الاستمتاع بعطلة يستحقونها عن جدارة. وأوضحت أن من مزايا الحملة أنه يمكن للعملاء التسوق بحرية من دون تحديد أي مكان للإنفاق مما يمنحهم الفرصة للمشاركة بالحملة من مجموعة غير محدودة من المتاجر، لافتة إلى أنا هذا التنوع يساعد على تحقيق الهدف الرئيسي للحملة وهو مواكبة نمط الحياة الخاص بالعملاء. ومن خلال مضاعفة مكافآتهم أثناء الإنفاق باستخدام بطاقات البنك الأهلي الكويتي، يمكن للعملاء تعزيز تجربتهم خلال السفر وجمع ما يكفيهم عند التخطيط لمغامراتهم المستقبلية.
وتابعت: نلتزم في البنك الأهلي الكويتي بتعزيز التجربة المصرفية الشاملة التي نقدمها لعملائنا ومنحهم قيمة مضافة على الدوام، وستتيح هذه الحملة لهم نيل أعلى قدر من المزايا الحصرية عند إجراء معاملاتهم المصرفية واكتساب مكافآت مضاعفة والاستمتاع بعطلة نهاية عام مثالية.
ويسعى البنك باستمرار إلى تقديم عروض مبتكرة وحصرية لعملائه وتعد حملة نهاية العام دليلا آخر على تفانيه في تقديم مزايا استثنائية لهم، ويهدف من خلال مضاعفة مكافآت عملائه إلى شكرهم على الثقة الكبيرة التي منحوها له طيلة العام 2023، إلى جانب الاستمرار بتقديم تجربة مصرفية مميزة لهم.
ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة موقع البنك وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات الترويجية المتنوعة التي يقوم بإطلاقها على مدار العام.

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