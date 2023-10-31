KIB ينمو بأرباحه الصافية 72% إلى 6 8 ملايين دينار في 9 أشهر



محمد الجراح: نسعى بكل طاقتنا إلى مواصلة تعزيز مكانتنا على الصعيد المالي رائد بوخمسين: نواصل تركيزنا على بناء نموذج أعمال مرن يعزز ثقافة الابتكار



أعلن الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB) عن النتائج المالية لفترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وقد حقق البنك صافي أرباح عائدة على المساهمين بمبلغ 6.8 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 3.9 ملايين دينار خلال الأشهر الـ 9 من العام 2022، أي بنسبة نمو 72%، وبربحية للسهم بلغت 3.27 فلوس.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 52.5 مليون دينار مقارنة بمبلغ 46.7 مليون دينار تقريبا.

وفي معرض تعقيبه على النتائج المالية لفترة الأشهر الـ 9 من العام 2023، أكد الجراح أن KIB قد سجل أداء ماليا جيدا لتؤكد النتائج استقرار الوضع المالي للبنك وحفاظه على تحقيق النمو المستدام. ونحن ملتزمون، أكثر من أي وقت مضى، بتقديم تجربة مصرفية متميزة ومتطورة لعملائنا، عبر توفير مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات والحلول المالية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتتماشى وأسلوب حياتهم العصري.

وفي الوقت نفسه، نستمر في مواكبة وتبني أحدث التطورات التكنولوجية في صناعة الصيرفة للمحافظة على ميزتنا التنافسية في السوق مع الحرص على تقديم قيمة مضافة لمساهمينا.

ومن جانب المركز المالي كما في 30 سبتمبر 2023، فقد صرح الجراح عن حجم المحفظة التمويلية للبنك، حيث بلغت 2.48 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2023، كما بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة بمبلغ 308 ملايين دينار، كما بلغ إجمالي الموجودات 3.41 مليارات دينار.

وأضاف الجراح: انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة، نسعى بكل طاقتنا إلى مواصلة تعزيز مكانتنا على الصعيد المالي من خلال تحقيق تقدم ملحوظ في جميع عملياتنا التشغيلية، من الخدمات المصرفية للأفراد إلى الخدمات المصرفية العقارية والخدمات المصرفية للشركات، وهذا بلا شك يتطلب بذل جهود كبيرة وتعاونا جادا بين كافة الإدارات لتنفيذ استراتيجية التحول والتغيير المبتكرة.

ومن جانبه، أفاد رائد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بأن حسابات المودعين بلغت 1.99 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2023، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 29% ليصل إلى 314 مليون دينار، مؤكدا أن KIB قد حافظ على مستويات كافية فيما يتعلق بمعدل كفاية رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال طبقا لمعايير «بازل 3» ومتطلبات بنك الكويت المركزي، ما نسبته 19.7% بنهاية الربع الثالث من العام 2023.

وأضاف بوخمسين: في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين أداء البنك، نواصل تركيزنا على بناء نموذج أعمال مرن يعزز ثقافة الابتكار، مع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التكنولوجيا المستخدمة في عالم الصيرفة. ولتحقيق ذلك الهدف، لا نزال ملتزمين بالاستثمار في تنمية رأس المال البشري للحفاظ على تفوقنا في السوق المحلي.

ولفت بوخمسين، أيضا، إلى أن البنك قد حصل على العديد من الجوائز المرموقة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن بينها «أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2023» من قبل مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية، للعام العاشر على التوالي، وذلك تقديرا لمنتجاته وخدماته المصرفية الإسلامية المتميزة وخدمة العملاء الاستثنائية، كما حصد جائزة تقدير لإطلاقه أول بطاقة فيزا بيومترية في الكويت تعتمد على بصمة العميل للمصادقة على كافة أنواع العمليات التي يقوم بإنجازها عبر أجهزة نقاط البيع (POS).

وأشاد بجهود KIB فيما يتعلق بمجموعة الحلــول المصرفيــــة المبتكرة والمتنوعة التي يوفرها البنك، وأشار بوخمسين إلى تدشين 3 منصات رقمية جديدة ومتطورة، وهي المنصة الرقمية للشركات والتي تم تجديدها بالكامل، ومنصة «KIB Aqari» الفريدة من نوعها، وتطبيق «KIB Mobile» بحلته الجديدة، حيث تم إطلاقها جميعا كجزء من جهود البنك الهادفة إلى تحسين تجربة العملاء.وتجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في تعزيز مكانته المتقدمة ودوره الفعال في الوصول إلى التنمية المستدامة في الكويت. ولذلك يسعى دائما إلى المساهمة في التقدم والنمو الاقتصادي على المستوى المحلي، تماشيا مع مساعيه الرامية إلى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في سياساته الأساسية وقراراته المختلفة.وفي ختام تصريحهما، تقدم كل من الجراح وبوخمسين بالشكر من مجلس إدارة KIB والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية على توجيهها ومساهمتها الفعالة في إنجازات البنك، كما أشادا بدور بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الداعم لتوجهات ومساعي KIB وقطاع المصارف، بشكل عام.