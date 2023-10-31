أحمد الكندري إدارة المرافق تخفض التكلفة وتوفر خدمات متكاملة للعميل

70 % إلى 75% كلفة تشغيل وصيانة المبنى و25% إلى 30% فقط كلفة البناء.. ودورة حياة العقار تصل لـ 50 عاماً

نظم اتحاد العقاريين والشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) ندوة تعريفية بعنوان «إدارة المرافق لاستدامة المشاريع العقارية» وقدم المحاضرة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق أحمد الكندري، وذلك في مقر نادي رؤساء مجلس الإدارة في برج كيبكو (Chairman Club)، بحضور جمع كبير من العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية ورؤساء الشركات والمهتمين بالعقار وإدارة المرافق في الكويت.وأفاد أحمد اللهيب أمين سر اتحاد العقاريين بأن الاتحاد يعمل على لعب دور فاعل في تنظيم وتنمية قطاع العقار في الكويت والمساهمة الفاعلة في صنع القرارات وتحقيق أكبر قدر من الأمان الاستثماري في القطاع العقاري ‏من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة سواء الحكومية او الخاصة والأهلية، مشيرا إلى ان الاتحاد يعمل ضمن منظومة تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي بحلول عام 2035 من خلال تحفيز البيئة التشغيلية في الكويت.من جانبه، قدم أحمد الكندري عرضا تناول فيه عددا من المحاور المتمثلة في خدمات إدارة المرافق وأهميتها في الحفاظ على قيمة المرفق وسلامته، والتأثير المالي والإداري والأنظمة الحديثة والتطورات التي طرأت عليها، وإدارة الطاقة ودورها في توفير تكاليف تشغيل المرافق، فضلا عن ديمومة المرافق والحفاظ على الأصول العقارية.وفي بداية الندوة بين الكندري ان مهمة إدارة المرافق الحفاظ على الأصول من خلال مدخلات تتمثل في التخطيط الاستراتيجي لإدارة المرافق وتحليل دورة حياة الأصول والميزانية الرأسمالية والصيانة الوقائية والتنبؤية وإدارة الطاقة وإدارة الموردين والعقود والتكامل التكنولوجي والتدريب والتطوير، أما المخرجات فتتمثل في الاستقرار والنمو المالي للمرافق وتخفيض قيمة الإهلاك والاستمرارية التشغيلية وتعظيم العائد على الاستثمار وخفض التكلفة والأمن والسلامة والامتثال للوائح الحكومية والحفاظ على سمعة المؤسسة ورضا المعنيين ووجود رؤية طويلة الأمد للمرافق، مبينا أن 70 % إلى 75% كلفة تشغيل وصيانة المبنى و25% إلى 30% فقط كلفة البناء.. ودورة حياة العقار تصل لـ 50 عاماً.وأوضح الكندري ان إدارة الطاقة وتوفير التكلفة التشغيلية عن طريق دراسة وتحديد واجهة المبنى بما يساهم في تخفيض حرارة المبنى، وعزل غلاف المبنى بشكل يتناسب مع المناخ المحلي، واختيار أنظمة ومعدات موفرة للطاقة ومراقبة أداء الطاقة من كهرباء وماء وحصرها دوريا.وحول أنظمة إدارة المرافق، قال الكندري انها تتطور مع مرور الزمن وبدأت في نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS)، حيث إن الهدف منه يتمثل في مساعدة فريق الصيانة بتتبع المهام والأصول وجدولة الصيانة، أما نظام (CAFM) فهو الأهم حاليا، حيث تتم إدارة المرافق من خلال إدارة وتحسين عمليات إدارة المرافق ومن مميزاتها إدارة العقود وتتبع عمليات التشغيل وإدارة الأصول والطاقة، وأخيرا قال إن النظام الأخير (BMS) وهو يعنى بأنظمة التحكم ومراقبة أنظمة المباني الميكانيكية والكهربائية ويعمل على تشغيل الأنظمة وإدارة الطاقة وتكلفته المالية من متوسطة إلى عالية.كما أعرب الكندري عن أسفه من أن هناك بعض المشاريع الحكومية الجديدة في الكويت لم تستعن بشركة متخصصة في إدارة المرافق خلال عمليات التصميم الهندسي والبناء والتشييد، وبالتالي تظهر بعض الصعوبات والتحديات المستقبلية في إدارة المرفق وتشغيله وإجراء الصيانة اللازمة له بعد انتهاء عمل المقاول، مشددا على ان الدور المهم الذي يقوم به مدير المرفق هو تصحيح أخطاء الاستشاري والمقاول للحفاظ على المبنى.وتناول الكندري خلال المحاضرة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق، حيث قال انه يعمل على ربط كافة الأنظمة التشغيلية فضلا عن انه يحتاج الى بيانات ويساعد في تحليل البيانات ويمكن ربطه في تطبيقات الهاتف ويعزز دقة الصيانة التنبؤية ويساهم في تخفيض التكلفة بما لا يؤثر على الأداء التشغيلي ويقلل من الأخطاء البشرية.وقال الكندري ان المملكة العربية السعودية ستطبق في الربع الأول من عام 2024 أول تشريع عقاري لإدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية لإدارة المرافق، التي تنظم العمل في هذا النشاط كأحد التشريعات العقارية والتي تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية، مطالبا بتطبيق هذه التشريعات في الكويت، وفي ختام المحاضرة تناول الكندري خطوات تطبيق إدارة المرافق، حيث قال إنه في البداية ينبغي التمهيد وبناء العلاقة وتقييم الوضع الراهن من وتطبيق المبادرات والحلول السريعة وختاما المتابعة والاستدامة فيكون من خلال مؤشرات أداء قياس إدارة الأصول والمرافق وتحقيق التميز التشغيلي لإدارة الأصول والمرافق وخلق الأثر.أجمع الحضور من المختصين في قطاع العقار والمسؤولين في الشركات العقارية خلال المحاضرة على أن أكثر من 90% من العقارات في الكويت تتم إدارتها عبر حارس العقار، ولذلك ينبغي تغيير ثقافة المجتمع للتحول إلى إدارة المرافق الحديثة عبر الأنظمة الحديثة والذكاء الاصطناعي من الشركات المؤهلة وصاحبة الخبرة في مجال إدارة المرافق.وقالوا إن أغلب العقارات في الكويت قديمة ومستهلكة وخصوصا في أجهزة التكييف والمصاعد، وبالتالي يصعب دخول إدارة المرافق عليها حاليا، لاسيما أن تكلفة التشغيل والصيانة ستكون مرتفعة للغاية ولن تحقق العائد المطلوب من إدارة المرافق.وناشد الحضور ضرورة أن يتم فرض إدارة المرافق عبر بلدية الكويت منذ بداية التشييد للعقارات وخلال التنفيذ والتسلم، وذلك لضمان دمج مبادئ إدارة المرافق في المباني وتسهيل عملية الإدارة والصيانة والتشغيل مستقبلا.تجدر الإشارة إلى ان الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) تعد إحدى الشركات التابعة لشركة العقارات المتحدة التابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وتعتبر من إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المتكاملة لإدارة المرافق.