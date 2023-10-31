Wednesday, 01 November 2023 08:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوطني في تقريره مؤشرات بخفض الفائدة في 2024

10/31/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني، انه على الرغم من أن أحدث خارطة نقاط تصويت للاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة (سبتمبر) تشير إلى رفع سعر الفائدة مرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي، إلا أن سوق العقود الآجلة تسعر في الوقت الحالي انتهاء دورة رفع الفائدة، ويشير كلا من خارطة نقاط التصويت والتسعير الضمني للسوق إلى خفض سعر الفائدة في عام 2024.
وذكر التقرير ان مستويات الائتمان المحلي لم تشهد تغيرا يذكر في الربع الثالث من العام، ليستقر بذلك معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه عند نسبة 0.8% (+1.7% على أساس سنوي). ويعزى ضعف معدل النمو في الربع الثالث من العام بصفة رئيسية إلى ائتمان قطاع الأعمال في الوقت الذي أظهر فيه الائتمان الشخصي مؤشرات أولية دالة على تغيير مساره.
وتاريخيا، عادة ما يكون نمو ائتمان قطاع الأعمال الأضعف في الربع الرابع من العام، إلا انه من المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان بصفة عامة العام المقبل على خلفية الضعف الشديد الذي سجله في عام 2023، والنمو القوي لوتيرة المشاريع المسندة كما شهدنا بالفعل هذا العام، واستمرار تزايد معدلات التوظيف بين صفوف المواطنين الكويتيين، هذا إلى جانب امتصاص الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما.
وانخفض ائتمان قطاع الأعمال بنسبة 1% على أساس ربع سنوي ما أدى إلى وصول معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 0.6% فقط. ويأتي ذلك بعد تسجيل نمو قوي بنسبة 6.8% في عام 2022، فيما يعد أسرع معدل نمو سنوي تم تسجيله منذ عام 2013. وعلى الصعيد القطاعي، استمر التباين الواضح في معدلات النمو، مع استمرار النمو القوي لائتمان قطاعي «الإنشاء» و«التجارة» وتراجع كافة القطاعات الرئيسية الأخرى. أما فيما يتعلق بالأداء منذ بداية العام حتى تاريخه، زاد الائتمان المقدم لقطاعي «الإنشاء» و«التجارة» بنسبة 10% و8.2% على التوالي، في حين ظل ائتمان قطاعات «الخدمات الأخرى» و«النفط والغاز» و«الصناعة» في المنطقة السلبية.
وبالنسبة لائتمان القطاع العقاري ذي الوزن النسبي الكبير، بحصة نسبتها 41% من ائتمان قطاع الأعمال، فقد ظل ثابتا على نطاق واسع منذ بداية العام. وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يتحسن معدل النمو على خلفية الأداء الضعيف الذي سجله القطاع في عام 2023 ما يفسح المجال بطبيعة الحال أمام تسجيل أداء أفضل في عام 2024، خاصة في ظل التحسن المستمر لوتيرة إسناد المشاريع، والتي ارتفعت بأكثر من 300% على أساس سنوي خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، وإن جاء ذلك في ظل قاعدة مقارنة منخفضة العام الماضي.
من جهة أخرى، نمى الائتمان الشخصي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي بعد أن ظل ثابتا على مدار ربعين متتاليين، ما أدى إلى تسجيل نموا بنسبة 1% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، فيما يعد تباطؤا حادا مقارنة بنسبة 9% المسجلة في عام 2022. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان الشخصي على خلفية استمرار زيادة معدلات توظيف المواطنين الكويتيين (+1.5% في النصف الأول من العام 2023)، وزيادة الرواتب، هذا إلى جانب امتصاص الضغوط التي تتعرض لها نسب أعباء الديون الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة إلى حد ما. وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر (الائتمان الشخصي +2.5% وقطاع الأعمال +0.4%).
وانخفضت ودائع المقيمين على مدار 4 أشهر متتالية وسجلت تراجعا بنسبة 1% في الربع الثالث من العام، ما أدى إلى انخفاض معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 0.9% (+1% على أساس سنوي). ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا الأداء السلبي في ودائع القطاع الخاص والمؤسسات العامة، التي انخفضت في الربع الثالث من العام، بينما واصلت الودائع الحكومية ارتفاعها. ومنذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4%، والودائع الحكومية بنسبة 25%، بينما انخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 14%. وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، وللربع السادس على التوالي، تجاوز معدل نمو الودائع لأجل (+2.3% على أساس ربع سنوي) نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار (-5.5%). وفي واقع الأمر، فإنه منذ مارس 2022، وبدء دورة رفع أسعار الفائدة، نمت الودائع لأجل بنسبة 31%، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 16%.

MENAFN31102023000130011022ID1107349032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث