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مليار دينار مكاسب البورصة في آخر جلستين من أكتوبر

10/31/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
دفعت الارتفاعات التي شهدتها مؤشرات بورصة الكويت خلال آخر جلستي تداول من شهر أكتوبر المنصرم، إلى تقليص الخسائر الشهرية التي طالت القيمة السوقية للبورصة على مدار الشهر، إذ بلغت مكاسب آخر جلستين نحو مليار دينار، لتنتهي الجلسة الختامية في الشهر على ارتفاع كل المؤشرات مدفوعة بعمليات تجميع على وقع أسعار الأسهم القيادية المحفزة لعمليات الشراء وإعادة بناء مراكز استثمارية جديدة بمعدلات أرباح قد تكون الأعلى.
وانتهت جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع المؤشرات كافة، إذ زاد مؤشر السوق العام 1.07% إلى 6531.76 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول 1.35% إلى 7142.68 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي 0.05% إلى 5395.95 نقطة.
وخلال تداولات أكتوبر، أدت عمليات البيع التي كانت السمة الغالبة على مجريات التداول إلى خسائر سوقية لافتة تجاوزت الملياري دينار بنسبة انخفاض 4.9% ببلوغها 38.659 مليار دينار مقارنة بـ 40.693 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وبذلك تكون مكاسب الجلستين الأخيرتين قلصت الخسائر السوقية الشهرية بشكل لافت.
وجاءت عمليات البيع التي اتسمت في بعضها بالعشوائي، على الرغم من توالي إفصاحات الشركات والبنوك عن النتائج المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والتي جاءت محملة بنمو إيجابي في الأرباح، إذ كان من المفترض ان تأخذ مؤشرات البورصة منحنى صاعدا مع استمرار الكشف عن النتائج المالية كونها من أهم محفزات السوق، ناهيك عن أن أسعار النفط الكويتي تتداول عند معدلات مرتفعة فوق 90 دولارا للبرميل، وهو أمر إيجابي لبورصة الكويت.
وشهدت السيولة المتدفقة خلال أكتوبر ارتفاعا على وقع التوسع في عمليات البيع بنسبة 27% بمحصلة 970 مليون دينار مقارنة بـ 760 مليون دينار في سبتمبر الماضي، وكان لافتا تركز السيولة حول الأسهم القيادية وخاصة البنكية في مقدمتها سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وارتفعت أحجام التداول بنهاية الشهر الماضي بنسبة 7% بكميات أسهم متداولة 3.6 مليارات سهم مقارنة بـ 3.4 مليارات في سبتمبر.
وأنهت مؤشرات السوق على تراجع جماعي بنهاية الشهر، إذ حقق مؤشر السوق الأول انخفاضا بنسبة 5% بخسائر 378 نقطة ليصل إلى 7142 نقطة بنهاية جلسات الشهر الماضي، مقارنة بـ 7520 نقطة في نهاية سبتمبر الذي سبقه، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.6% بخسارته 322 نقطة ليصل المؤشر الذي يضم اغلب الشركات المدرجة إلى 5395 نقطة تراجعا من 5717 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 5.1% بخسائر 355 نقطة ليصل إلى 6531 نقطة من 6886 نقطة في الشهر قبل الماضي.
وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول، تراجعت قيمة الملكيات بنسبة 4% خلال اكتوبر الماضي، إذ بلغت قيمة ملكيات الأجانب وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 30 أكتوبر نحو 4.6 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.8 مليارات دينار في نهاية سبتمبر الماضي، وكان لافتا إلى أن الاستقرار كان السمة الغالبة على تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول من خلال الحفاظ على نسب الملكيات.

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