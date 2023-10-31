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6 6 ملايين دينار أرباح أرزان في 9 أشهر

10/31/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة مجموعة أرزان المالية عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث أظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 6.63 ملايين دينار، مقارنة بـ 9.38 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2022، بربحية سهم بلغت 8.216 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ 11.633 فلسا للسهم الواحد للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 13.58 مليون دينار، وإجمالي الأصول خلال الفترة 194.44 مليون دينار، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم ليصبح 117.7 مليون دينار في الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بـ 115.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أعرب طلال جاسم البحر، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية، عن سعادته بالنتائج التي حققتها الشركة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام، قائلا: «نتائج مجموعة أرزان هي دليل على أن استثمارات المجموعة وأصولها حجر أساس للأداء المتميز خلال هذه الفترة المالية».
وأضاف: «سعداء باستثماراتنا في الشركات التابعة والزميلة، ونتطلع للبناء على هذه النتائج وتعزيز استثمارات المجموعة».
واختتم البحر التصريح بالقول: «نتطلع لاستمرار هذه النتائج الإيجابية مستقبلا، وتحقيق عوائد مالية مجزية لمساهمي المجموعة».
من جانبه، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل بأن المجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج بالرغم من استمرار الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المالية المحلية والعالمية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو زوون وتقلبات أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار، بالإضافة إلى استمرار الأوضاع الجيوسياسية المضطربة وعدم الاستقرار في المنطقة المحيطة وحول العالم، إلا أن متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة والمبنية على أسس استثمارية صلبة والتي تعتمد في نهجها على تنوع الاستثمارات اقتصاديا وجغرافيا أثبتت قدرة المجموعة على تحقيق النتائج الجيدة وتخطي العديد من المخاطر الاستثمارية.
وأضاف ان لدى الشركة خططا لطرح منتجات استثمارية جديدة تتواءم مع معطيات الفترة الحالية والفترة المقبلة، وذلك بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية المميزة ذات المخاطر المنخفضة، ومتطلعين لمزيد من النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة.

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