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1 22 مليار دينار أرباح البنوك في 9 أشهر بقفزة 46 68%

10/31/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
حققت البنوك الكويتية في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي نموا قويا في صافي الأرباح لتصل إلى 1.22 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي وبنمو بنسبة 46.68% مقارنة بـ 823.49 مليون دينار التي حققتها البنوك الـ 10 بنهاية الفترة ذاتها من 2022.
وكشفت أغلب البنوك في إفصاحاتها عن أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بشكل أساسي بنمو الائتمان وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان على أساس سنوي، وهو ما تزامن مع استمرار تحسن البيئة التشغيلية، كما دعم مستويات الثقة في قطاع الأعمال والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط.
إذ عكست النتائج المالية القوية صلابة المركز المالي للبنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض وما يتمتع به القطاع المصرفي من مستويات رسملة قوية وسيولة مريحة.
قفزة تقليدية
واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة على 52.84% من أرباح القطاع بقيمة 646.83 مليون دينار فيما استحوذت البنوك الاسلامية على 47.16% من ارباح البنوك بـ 577.20 مليون دينار.
وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) اكبر البنوك من حيث قيمة الارباح بـ 461.53 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي وبنسبة نمو سنوية بلغت 124.3% مقارنة بـ 205.77 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، تلاه بنك الكويت الوطني بـ 431.1 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.2% مقارنة بـ 374.23 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022.
وحل ثالثا البنك التجاري بـ 99.13 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 139% على أساس سنوي، وجاء رابعا بنك بوبيان بـ 61.1 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 26%، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة ارباح بلغت 53.83 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 17.7%.
وحل في المرتبة السادسة البنك الأهلي المتحد بقيمة أرباح بلغت 33.44 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 10.1%، بينما جاء البنك الأهلي في الترتيب السابع بأرباح بلغت قيمتها 32.64 مليون دينار، وبنسبة نمو سنوي بلغت 19%، تلاه في المرتبة الثامنة بنك برقان بأرباح بلغت قيمتها 30.12 مليون دينار، كما جاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 14.32 مليون دينار، يليه بنك KIB الذي حقق نموا في الأرباح خلال الأشهر الـ 9 الأولى بنسبة 72.3% ليسجل 6.80 ملايين دينار بنهاية سبتمبر الماضي.
الإيرادات التشغيلية
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023 بنسبة 25.78% لتصل الى 2.908 مليار دينار مقارنة بـ 2.311 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2022.
وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك الاكثر تحقيقا للايردات التشغيلية خلال الأشهر الـ 9 الأولى بقيمة 1.115 مليار دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بقيمة 863.75 مليون دينار، وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 194.63 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم ايرادات تشغيلية بلغت 163.20 مليون دينار، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 140.12 مليون دينار.
وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بحجم ايرادات تشغيلية بلغ 136.8 مليون دينار تلاه سابعا البنك التجاري بقيمة ايرادات تشغيلية بلغت 126.38 مليون دينار، تلاه ثامنا بنك الاهلي المتحد بحجم ايرادات تشغيلية بلغ قيمتها 65.41 مليون دينار وحل في المرتبة التاسعة بنك KIB بحجم ايرادات بلغ 52.45 مليون دينار، وجاء في المركز العاشر بنك وربة بايرادات تشغيلية بلغ 49.66 مليون دينار.
مركز مالي قوي
بلغ اجمالي اصول القطاع المصرفي الكويتي بنهاية شهر سبتمبر الماضي 119.19 مليار دينار بنسبة نمو 17.19% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022 والتي كان اجمالي اصول القطاع بها 101.71 مليار دينار.
وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 37.06 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 63.5% مقارنة بـ 22.66 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 36.835 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 6.1% مقارنة بـ 34.70 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغ 8.2 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 6%، وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان باجمالي أصول بلغ 6.99 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 1%، وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.71 مليارات دينار وبتراجع سنوي بلغت نسبته 1.2%.
وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.26 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 4%، وتلاه سابعا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.80 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 15.3%، وجاء في المرتبة الثامنة الأهلي المتحد بقيمة موجودات بلغت 4.56 مليارات دينار، وفي الترتيب التاسع جاء البنك التجاري بقيمة موجودات بلغت 4.09 مليارات دينار وفي المرتبة العاشرة جاء KIB بقيمة أصول بلغت 3.4 مليارات دينار.

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