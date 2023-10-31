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ميد الكويت ترسل وفدا لحضور قمة تغير المناخ

10/31/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لإرسال وفد يضم مفاوضين اثنين على الأقل إلى مؤتمر تغير المناخ Cop28 المزمع عقده في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة نهاية نوفمبر الجاري، وسيشكل المفاوضان جانبا من وفد كويتي أكبر سيشارك في المؤتمر وفقا لمصادر مطلعة في الصناعة.
ونسبت المجلة لأحد المصادر قوله «في الوقت الحالي، يتوقع أن يتمتع اثنان أو ثلاثة من أعضاء الوفد الكويتي بدور المفاوضين على وجه التحديد لبذل الجهود لضمان حصول مؤسسة البترول الكويتية على النتائج التي تتوخاها من مؤتمر المناخ».
وكانت المجلة قد نقلت في وقت سابق من هذا الشهر ما صرح به نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود بأن المؤسسة تتطلع حاليا إلى توسيع إنتاجها داخل الكويت كما في الخارج.
وتهدف الكويت إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا من النفط بحلول عام 2035، في حين تبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية نحو 2.9 مليون برميل يوميا، كما تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع الإنتاج إلى هدف قصير المدى يبلغ 3.2 ملايين برميل يوميا.
في غضون ذلك تستعد البلاد حاليا لحفر أول بئر نفطية بحرية لها في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج.
ومن المتوقع الانتهاء من أولى عمليات شركة نفط الكويت للاستكشاف والحفر البحرية عن النفط والغاز في عام 2026.
وقالت المجلة انه إذا كانت نتائج الحفر مشجعة وحسب ما هو مأمول، فمن الممكن البدء بعمليات الإنتاج الجديدة، وسيكون من شأنها تعزيز إنتاج الكويت من النفط والغاز.
وبالإضافة إلى استخدام الموارد البحرية الجديدة، تتطلع الكويت أيضا إلى التنقيب البري وتعزيز استخراج النفط لتوفير إمدادات إضافية.
كما تتطلع الكويت أيضا لتعزيز إنتاج النفط الثقيل للوصول إلى هدفها المخطط له، علما أنها تنتج حاليا 60 ألف برميل يوميا من مرافق النفط الثقيل.
وأوضحت المجلة نقلا عن الشيخ نواف السعود انه من اجل تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة بواقع 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035، فإن لدى الكويت خططا لاستثمار ما مجموعه 410 مليارات دولار، منها 300 مليار دولار في صورة استثمار تقليدي في مجال الاستكشاف والإنتاج، بينما سيتم إنفاق الباقي وقدره 110 مليارات دولار في مضمار «تحول الطاقة والحفاظ على القدرة التنافسية لهذه الطاقة الإنتاجية من النفط».

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