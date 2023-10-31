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الاتصالات تطرح مسودة تعريف اسم المتصل

10/31/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أمس عن طرح مسودة وثيقة «تعريف اسم المتصل» عبر موقعها الإلكتروني لاستطلاع وجمع آراء المهتمين قبل اعتمادها رسميا وتستهدف الحد من المكالمات الاحتيالية.
وقالت الهيئة إن هذه الخدمة تمكن الطرف المتصل به من معرفة هوية أسماء الجهات الاعتبارية «الجهات الحكومية والشركات الخاصة والبنوك» في الأجهزة التي تعمل على الشبكات المتنقلة في الكويت.
وأضافت أن هذه المبادرة جاءت بعد إعداد دراسات عديدة حول أهمية هذه الخدمة في الحد من المكالمات الاحتيالية لتوفير الضمان للمستخدمين بأن الاتصالات الواردة إليهم تأتي من مصادر موثوقة.
وأشارت إلى مساعي الهيئة لتحديد القطاعات الحيوية التي تعد أولوية لتطبيق هذه المبادرة بناء على مدى تأثرها بحملات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف البلاد.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الهيئة عمر العمر قوله إن هذه المبادرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز أمن وجودة الخدمات في قطاع الاتصالات والحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين.
وأضاف العمر أن الهيئة وجهت شركات الاتصالات بالبدء في الاختبارات الضرورية لضمان جاهزية شبكاتها وضبط جودة الخدمة.
وذكر أن المسودة نشرت على موقع الهيئة الرسمي للمشاركة العامة ولجمع آراء ومرئيات المهتمين في شتى القطاعات وستكون متاحة على الموقع حتى 29 نوفمبر المقبل.

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