((الصناعات المعدنية)) تدرس توطين 8 منتجات تستوردها شركات القطاع

تدرس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تصنيع 8 منتجات مستوردة ضمن مبادرة الـ152 منتجا التى تستهدف الدولة توطينها محليًا فى محاولة لترشيد الفاتورة الاستيرادية.

قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية لـ”البورصة”، إن شركات القطاع تستورد الصاج المسطح غير القابل للصدأ“ألواح الاستنالس”، وبعض أنواع المواسير، والألومنيوم فويل ومنتجات أخرى أبرزها السبائك الحديدية، وتصنيعها محليًا يساهم فى دعم القطاع.

أضاف حنفى أن نصيب قطاع الصناعات المعدينة من السلع التى تستهدف مصر توطينها قليل جدًا لأنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة، لا تستطيع الشركات المحلية بمفردها تصنيعها.

تابع أن بعض المنتجات تصنع محليًا مثل الألومنيوم فويل لكنه غير كافى لتلبية احتياجات السوق المحلى فإجمالي الإنتاج منه 200 طن واحتياجات السوق تصل إلى 90 ألف طن سنويًا.

أوضح أن توطين تلك الصناعات محليَا يتطلب شركاء أجانب تعمل فى ذات القطاع لأنها تحتاج إلى طريقة معينة فى التسويق، بجانب أنها صناعات مكلفة للمستثمرين المبتدئين ولابد من تقديم الدعم لهم.

أوضح حنفى أن قيمة المنتجات المستوردة سنويًا بقطاع الصناعات المعدنية 8 مليون دولار، ومن الممكن تصنيع ما يعادل 4 ملايين دولار بشكل مبدئى والباقى لن نتمكن من صناعته لأن المواد الخام مستوردة.

لفت حنفى إلى أن عائق تدبير الدولار للمنتجات المستوردة أزمة على الجميع وليس على قطاع الصناعات المعدنية وحدها، والمطلوب هو توفير الدولار لمستلزمات الإنتاج والخامات.

قال عمر عبد العزيز، رئيس شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية لـ”البورصة”، إن الشعبة تشارك فى توطين 8 منتجات، وألواح الصلب المعدنية، والصاج المقاوم للصدأ، ولوازم المواسير والأنابيب، ومسامير وصواميل.

أشار إلى أن شعبة المسابك تقوم بتطوير مصانعها التى تعمل بشكل تقليدى، لأن أغلبها يعمل بالمازوت والفحم، ونعمل على تطويرها بعد الحصول على تمويل من البنك الأهلى المصرى.

واستطرد عبدالعزيز أن المبادرة تستهدف توفير 30 مليار دولار تستنزف فى استيراد 152 منتجا، وشركات القطاع بدأت بالفعل فى تصدير أول شحنة بقيمة 300 ألف دولار ومن المستهدف الوصول بصادراتها إلى 3 ملايين دولار سنويًا.

قال أحمد مصطفى عضو شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية، إن التحديات التي تواجه القطاع لتوطين الصناعات المستوردة هى عدم مواكبة مصانع القطاع للتطور التكنولوجى الذى طرأ على الصناعة خلال السنوات الماضية.

أضاف لـ“البورصة”، أن صعوبة تسويق المنتجات الناتجة عن الأفران الكهربائية الصديقة للبيئة تعرقل فرص نمو القطاع خلال الفترة الحالية وتعيق تصنيع أى منتجات جديدة.

أشار إلى أن الشعبة اقترحت خلال مشاركتها فى الحوار الوطنى إنشاء حضانات صناعية، وهى أن كل مصنع كبير يحتضن 10 مصانع صغيرة لتدريبها على تطوير منتجاتها ومساعدتها فى فتح أسواق تصديرية جديدة.

كتبت – مريم الرميحي: