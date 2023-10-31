((أكتيس)) تقترض 250 مليون دولار حال فوزها بمحطة ((جبل الزيت)) لتوسيعها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة ((أكتيس)) للاستثمار المباشر اقتراض 250 مليون دولار من مؤسسات دولية حال فوزها بصفقة محطة رياح جبل الزيت التى تتفاوض على شرائها من الحكومة حالياً.
وقالت مصادر على صلة بالملف لـ((البورصة))، إنَّ هناك تحالفاً من مؤسسات تمويل تنموية صينية وأوروبية يدبر التمويل لصالح التوسعات التى ستقوم بها الشركة فى حال فوزها بمحطة توليد الكهرباء من الرياح بجبل الزيت.
وتوصلت شركة أكتيس مع صندوق مصر السيادى على اتفاق مبدئى لشراء محطة جبل الزيت بتقييم يصل إلى نحو 350 مليون دولار بحسب مصادر ((البورصة))، بعدما سمح الصندوق لها بها إجراء فحص نافى للجهالة حصرى على مدار شهرين.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى أغسطس الماضى، فقد سمح صندوق مصر السيادى للمستثمر صاحب العرض الأفضل بفترة حصرية مدتها 60 يوماً للبدء فى الدخول غرف البيانات الخاصة بالصفقة والبدء فى إجراءات الفحص النافى للجهالة، كما تواصل الصندوق مع بعض من كبار المستشارين الفنيين لتكليفهم بإجراء تقييم محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، على أن يشمل نطاق عمل المستشار تقييم العرض المالى النهائى المقدم من قِبل المستثمر.
وأضافت المصادر، أن التمويل سيتم توجيهه للمرحلة الثانية من المحطة لزيادة طاقتها الإنتاجية فى ظل التوجه العالمى نحو الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما طاقة الرياح.
وتوقعت ترسية المحطة والوصول لاتفاق نهائى مع شركة أكتيس فى خلال شهر، أى مطلع ديسمبر المقبل، موضحة أن التكلفة الاستثمارية لتلك المحطة تقترب من 400 مليون دولار.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ((البورصة)) قبل أسبوعين، إن ترسية محطة جبل الزيت على المستثمر صاحب العرض الفائز ستتم فى غضون 6 أسابيع أى قبل نهاية العام الجارى.
وتم طرح المحطة للبيع أبريل من العام الحالى، بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين المهتمين بالمشروع، وطلب تقديم العروض على أساس المعطيات المحددة ((سعر تعريفة طاقة 2.4 سنت أمريكى لكل كيلو وات فى الساعة، مع دفع 25% منها بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى حق انتفاع الأرض)).
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