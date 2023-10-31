((أكتيس)) تقترض 250 مليون دولار حال فوزها بمحطة ((جبل الزيت)) لتوسيعها

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ((أكتيس)) للاستثمار المباشر اقتراض 250 مليون دولار من مؤسسات دولية حال فوزها بصفقة محطة رياح جبل الزيت التى تتفاوض على شرائها من الحكومة حالياً.

وقالت مصادر على صلة بالملف لـ((البورصة))، إنَّ هناك تحالفاً من مؤسسات تمويل تنموية صينية وأوروبية يدبر التمويل لصالح التوسعات التى ستقوم بها الشركة فى حال فوزها بمحطة توليد الكهرباء من الرياح بجبل الزيت.

وتوصلت شركة أكتيس مع صندوق مصر السيادى على اتفاق مبدئى لشراء محطة جبل الزيت بتقييم يصل إلى نحو 350 مليون دولار بحسب مصادر ((البورصة))، بعدما سمح الصندوق لها بها إجراء فحص نافى للجهالة حصرى على مدار شهرين.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى أغسطس الماضى، فقد سمح صندوق مصر السيادى للمستثمر صاحب العرض الأفضل بفترة حصرية مدتها 60 يوماً للبدء فى الدخول غرف البيانات الخاصة بالصفقة والبدء فى إجراءات الفحص النافى للجهالة، كما تواصل الصندوق مع بعض من كبار المستشارين الفنيين لتكليفهم بإجراء تقييم محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، على أن يشمل نطاق عمل المستشار تقييم العرض المالى النهائى المقدم من قِبل المستثمر.

وأضافت المصادر، أن التمويل سيتم توجيهه للمرحلة الثانية من المحطة لزيادة طاقتها الإنتاجية فى ظل التوجه العالمى نحو الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما طاقة الرياح.

وتوقعت ترسية المحطة والوصول لاتفاق نهائى مع شركة أكتيس فى خلال شهر، أى مطلع ديسمبر المقبل، موضحة أن التكلفة الاستثمارية لتلك المحطة تقترب من 400 مليون دولار.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ((البورصة)) قبل أسبوعين، إن ترسية محطة جبل الزيت على المستثمر صاحب العرض الفائز ستتم فى غضون 6 أسابيع أى قبل نهاية العام الجارى.

وتم طرح المحطة للبيع أبريل من العام الحالى، بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين المهتمين بالمشروع، وطلب تقديم العروض على أساس المعطيات المحددة ((سعر تعريفة طاقة 2.4 سنت أمريكى لكل كيلو وات فى الساعة، مع دفع 25% منها بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى حق انتفاع الأرض)).