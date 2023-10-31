لجنة من الضرائب والغرف التجارية لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف التجارية لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة على ضوء الواقع الفعلي بالأسواق.

وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الأسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجأت لأصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي على الكثير من المشاكل، كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لا يوجد إمكانية للحصول علي فاتورة إلكترونية، علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخرى.

وأوضح أنه يتم حاليا إعداد مبادرة من مصلحة الضرائب بشأن تحفيز المستهلك على التعامل بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.

وأكد أحمد الوكيل على أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب في إطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق أهداف التنمية.

وقال الوكيل، إن منتسبي الغرف التجارية يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالى ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات، وأن معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 5.9 مليون تاجر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.