لجنة من الضرائب والغرف التجارية لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف التجارية لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة على ضوء الواقع الفعلي بالأسواق.
وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الأسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجأت لأصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي على الكثير من المشاكل، كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لا يوجد إمكانية للحصول علي فاتورة إلكترونية، علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الأخرى.
وأوضح أنه يتم حاليا إعداد مبادرة من مصلحة الضرائب بشأن تحفيز المستهلك على التعامل بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.
وأكد أحمد الوكيل على أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب في إطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق أهداف التنمية.
وقال الوكيل، إن منتسبي الغرف التجارية يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالى ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات، وأن معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 5.9 مليون تاجر من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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