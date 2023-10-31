كييف: روسيا تهاجم 9 مناطق في مقاطعة سومي بأوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
هاجمت روسيا 9 مناطق في مقاطعة سومي بشرق أوكرانيا اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية.
وأوضحت أن الهجمات أحدثت أكثر من 130 انفجارا، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".
ولم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية المدنية، بحسب الصحيفة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN31102023000110011019ID1107348951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.