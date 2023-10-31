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كييف: روسيا تهاجم 9 مناطق في مقاطعة سومي بأوكرانيا

10/31/2023 10:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


هاجمت روسيا 9 مناطق في مقاطعة سومي بشرق أوكرانيا اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية.

وأوضحت أن الهجمات أحدثت أكثر من 130 انفجارا، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".

ولم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية المدنية، بحسب الصحيفة.

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