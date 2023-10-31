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تشيلي تستدعي سفيرها لدى الاحتلال في ظل الهجمات على غزة

10/31/2023 9:13:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك الثلاثاء، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ... هذه العمليات العسكرية".

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