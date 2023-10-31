تشيلي تستدعي سفيرها لدى الاحتلال في ظل الهجمات على غزة
التاريخ
10/31/2023 9:13:21 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك الثلاثاء، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ... هذه العمليات العسكرية".
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