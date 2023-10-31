الولايات المتحدة تعيّن جاكوب ليو سفيراً جديداً لدى إسرائيل

وافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع حماس.

وحصل جاكوب الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما، على 53 صوتا مقابل 43 صوتا.

ووعد جاكوب بالوقوف إلى جانب قادة إسرائيل في الوقت الذي يردون فيه على الهجوم المباغت للجماعة المسلحة في 7 أكتوبر.

وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيد تعيينه في وقت سابق في أكتوبر أنه "في هذه اللحظة، لا توجد مهمة أعظم من أن يطلب منه تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة إسرائيل"ورشح الرئيس جو بايدن، جاكوب الشهر الماضي لشغل المنصب الذي أصبح شاغرا، عندما غادره توم نايدز في يوليو.

ويقول الديمقراطيون إن الخبرة الحكومية التي يتمتع بها جاكوب، حيث كان رئيسا أيضا لموظفي أوباما، ومديرا لميزانية البيت الأبيض في عهدي أوباما، والرئيس بيل كلينتون، تجعله الشخص المناسب لشغل المنصب في وقت حرج من علاقات البلدين.

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