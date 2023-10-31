حريق ضخم يهدّد آلاف السكّان في جنوب كاليفورنيا والسلطات الأمريكية تأمرهم بإخلاء منازلهم

أمرت السلطات في كاليفورنيا الثلاثاء أكثر من خمسة آلاف شخص يقطنون منطقة ريفية في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع الإثنين وأجّجته رياح عاتية.

وقالت السلطات إنها طلبت من نحو 5700 شخص مغادرة المناطق المهدّدة بالنيران والواقعة جنوب شرق لوس أنجليس.

وحريق "هايلاند فاير" الذي اندلع منتصف نهار الإثنين انتشر صباح الثلاثاء على مساحة تزيد عن 900 هكتار، من دون أن يتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن.

والتهمت النيران ثلاثة مبان وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرى.

ويشارك أكثر من 300 من عناصر الإطفاء في مكافحة الحريق، تؤازرهم من الجو قاذفات مياه.

وأوضحت متحدّثة باسم فرقة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد لوكالة فرانس برس أنّ الرياح العاتية تعقّد مهمة فرق الإطفاء.

وقالت إنّ "المشكلة الأكبر في الوقت الحالي هي الرياح العاتية".

وأضافت أنّ ما يزيد مهمّة فرق الإطفاء تعقيداً "هي التضاريس، فالنار تهبط وتستقرّ في الكثير من الوديان والمنخفضات".

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح خلال النهار إلى 50 كيلومتراً في الساعة، بحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

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