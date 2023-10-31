كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب حربها على غزة

أعلن الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو في رسالة على موقع إكس يوم الثلاثاء استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وقال بيترو "قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك".

وتأتي خطوة كولومبيا بعد تحرك مشابه قامت به تشيلي، إذ استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، ردا على "انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة".

وسبقهما في ذلك قرار الحكومة البوليفية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

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