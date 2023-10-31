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زيلينسكي: نجاح أوكرانيا في معركة البحر الأسود سيسجل في التاريخ

10/31/2023 8:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات كييف ستنجح في قتالها في المستقبل، خاصة في منطقة البحر الأسود، حتى لو كان الوضع على الجبهة صعبا في الوقت الحالي.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو الثلاثاء: "تم تصميم العالم الحديث للتعود على النجاح بسرعة كبيرة. عندما بدأ العدوان على قدم وساق، توقع الكثيرون في العالم أن أوكرانيا لن تصمد".

وأضاف :"وفي الوقت نفسه، تعتبر الإنجازات الهائلة لشعبنا، ولجميع جنودنا، ببساطة أمرا مفروغا منه".

وقال: "نجاح أوكرانيا في معركة البحر الأسود سيسجل في التاريخ، حتى لو لم تتم مناقشته كثيرا في الوقت الحالي".


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