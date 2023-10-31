بلينكن يزور إسرائيل الجمعة ويتوقف في محطات أخرى بالمنطقة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة هناك ثم يقوم بزيارات أخرى في المنطقة، وسط الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة في وقت سابق اليوم إن ما لا يقل عن 50 فلسطينيا قتلوا في قصف جوي إسرائيلي لمخيم للاجئين في شمال غزة، بينما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحي حركة حماس المتمركزين في شبكة أنفاق مترامية الأطراف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن "الوزير بلينكن سيسافر إلى إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وبعد ذلك سيقوم بزيارات أخرى في المنطقة".

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