سماع دوي انفجارات داخل قاعدة أميركية بسوريا

سماع دوي انفجارات داخل قاعدة أميركية بسوريا
التاريخ
10/31/2023 7:21:39 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت قناة الميادين، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سُمع
دوي
انفجارات داخل القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور في سوريا.
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