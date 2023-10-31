إيكونومست: دحلان يحزم أوراق اعتماده للقيادة

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالت مجلة إيكونومست إن القيادي الفلسطيني محمد دحلان يحزم أوراق اعتماده للقيادة في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. وجاء ذلك في تقرير بثته المجلة لمقابلة مع دحلان، رسم فيها سيناريوهات ما بعد الحرب، رافضا فيها الاقتراح القائل بأنه بمجرّد انتهاء الحرب، يمكن إرسال أيّ فرد لإدارة غزة.

واقترح عوضا عن ذلك فترة انتقالية لمدة عامين مع إدارة من تكنوقراط في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي قد يؤدي، وفق دحلان، إلى إعادة توحيد الأراضي الفلسطينية بعد أكثر من عقد من الاقتتال الداخلي، وإجراء انتخابات برلمانية على أساس دولة فلسطينية ذات حدود غير محدّدة في تلك المرحلة.

ويعتقد دحلان، أن الدول العربية مثل مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات يمكن أن تدعم مثل هذه الهيئة، فيما ينبغي بعد ذلك أن تحظى هذه الدولة الفلسطينية بالاعتراف الدولي، بما في ذلك من جانب إسرائيل.

ومن شأن النظام البرلماني الذي تصوّره دحلان أن يؤدي إلى وجود رئيس وزراء لقيادة الفلسطينيين، ما يعني التخلّص من الرئاسة التي يشغلها حاليا محمود عباس. ويؤيّد دحلان مثل هذا التحوّل، مؤكدا أنه من "الوهم" أن يتمكّن رجل واحد من حل القضية الفلسطينية، وقال: "لقد ولّى زمن الأبطال مع عرفات". وردا على شائعات مفادها أنه قد يكون خيار إسرائيل لإدارة غزة بعد الحرب، فقد رفض الاقتراح القائل بأنه سيأتي لتنظيف الفوضى بمجرّد انتهاء القتال"، ومع ذلك فهو يحدّد بحزم أوراق اعتماده للقيادة، حسب المجلة.

وتختم المجلة تقريرها بالقول:"سيكون من السهل القول بأن الفلسطينيين أصبحوا أبعد من أيّ وقت مضى عن دولة خاصة بهم، ومع ذلك فإن دحلان متفائل بشكل مدهش. وهو يرى فرصة للقضية الفلسطينية حتى في خضم الحرب، ويقول إن الشهر الماضي غيّر الأمور بشكل كبير بالنسبة للفلسطينيين.



وقال:"قبل ثلاثة أشهر لم يكن هناك أمل. من كان يذكر القضية الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر؟ لا أحد... الآن الجميع يتحدث عن معاناتنا".