النمو الاقتصادي والسياحي في دبي يرفع عدد شركات سيارات الأجرة

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4 أسباب ساهمت في زيادة عدد شركات سيارات الأجرة العاملة في الإمارة، وهي مرونة استقطاب المستثمرين والشركات، وإجراءات التأهيل لقطاعات أنشطة نقل الركاب المختلفة ومنها قطاع مركبات الأجرة، وانتعاش النمو الاقتصادي والسياحي في الإمارة، والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في ارتفاع عدد شركات التاكسي إلى 5 تضم مجتمعة قرابة 12 ألفاً و532 مركبة.

تكامل تقني

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، إن هناك مجموعة من الإجراءات التي تقدمها الهيئة لتسهيل تقديم الخدمة للشركات القائمة والشركات الجديدة، يأتي في مقدمتها وجود لجنة مخصصة لدراسة الطلبات واستكمال متطلبات تأهيل الشركات، وتوفير تكامل تقني عالي بين أنظمة الهيئة وأنظمة مركبات الأجرة من خلال الكاميرات والعدادات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأمان والسلامة، ووجود فريق رقابي متكامل لمتابعة أداء السائقين بشكل لحظي وتطبيق إجراءات التحقيق والتفتيش بما يضمن تحسين الأداء ورفع الجودة، وتقديم برامج تدريبية للسائقين حسب المواصفات العالمية وأنظمة تقنية حديثة لإجراءات التصاريح.

كما توفر الهيئة سياسات وعقوداً واتفاقيات تفصيلية وأدلة فنية توضح مجالات ومتطلبات القطاع كافة، وسهولة الوصول لخدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة (E-hail)، ومواقف مخصصة لمركبات الأجرة في الإمارة ومحطات انطلاق مزودة بالمرافق، إضافة إلى تقديم جوائز ومكافآت دورية لأفضل المشغلين وأفضل السائقين بما يتخطى مليون درهم سنويا، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في تأهيل الشركات وتقديم خدمة ممتازة للجمهور.

تحسين الخدمة

وأشار شاكري إلى أن وجود شركات سيارات أجرة متعددة في الإمارة ينعكس بشكل إيجابي على التنافسية وإسعاد المتعاملين، حيث يساهم ذلك في توفير العدد الكافي من مركبات الأجرة في ظل النمو والإقبال المستمر على الخدمة في إمارة دبي، كما تساعد التنافسية في تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور والاستجابة السريعة لمتطلباتهم، حيث تحرص جميع الشركات على تحسين أدائها وتسعى للتميز وتحقيق مستهدفات مؤشراتها.

وأوضح أن التنافسية تحفز الشركات على استثمار التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، مما يجعل عملية حجز مركبات الأجرة أسهل وأكثر فعالية، وتحسين مستوى السلامة والأمان في القطاع من خلال الحوكمة التقنية والتشريعية يساهم في إسعاد المتعاملين وزيادة ثقتهم في استخدام خدمة مركبات الأجرة.

نشاط النقل

وأكد شاكري أن هيئة الطرق والمواصلات ترحب بالشركات الراغبة في الحصول على تصريح نشاط النقل بمركبات الأجرة مع ضرورة استيفاء كافة الشروط والمتطلبات للحصول على التصريح، حيث إن هذه الشروط والمتطلبات تضمن مستوى الخدمة المطلوب، والذي يتناسب مع أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة خصصت لجنة لدراسة الطلبات واستكمال متطلبات تأهيل الشركات التي تقدم طلبات الحصول على تصريح النشاط المعين.



