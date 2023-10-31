Wednesday, 01 November 2023 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«اقتصادية الشارقة» وغرفة الصناعة تعزّزان التعاون

10/31/2023 7:21:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويرافقه عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، بما يعود بالنفع على المستثمرين. وكان في استقبال الوفد، بجانب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، عدد من مديري الإدارات بالدائرة.

وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون، للإسهام في تحقيق ريادة الإمارة في مختلف المجالات، تعزيزاً للتكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي، انسجاماً مع التطلعات الطموحة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية. كما بحث الجانبان، العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة. وتناول الطرفان، آليات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة بالإمارة.

وأشار حمد المحمود، إلى أن الدائرة تعمل ضمن منظومة عمل حكومي مشترك تتكامل بها كل الأدوار.

MENAFN31102023000110011019ID1107348837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث