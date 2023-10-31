«اقتصادية الشارقة» وغرفة الصناعة تعزّزان التعاون

استقبل حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويرافقه عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، بما يعود بالنفع على المستثمرين. وكان في استقبال الوفد، بجانب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، عدد من مديري الإدارات بالدائرة.

وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المشتركة وآليات وسبل تعزيز التعاون، للإسهام في تحقيق ريادة الإمارة في مختلف المجالات، تعزيزاً للتكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات التخطيط الاقتصادي، انسجاماً مع التطلعات الطموحة لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإنتاجية. كما بحث الجانبان، العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة. وتناول الطرفان، آليات وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة بالإمارة.

وأشار حمد المحمود، إلى أن الدائرة تعمل ضمن منظومة عمل حكومي مشترك تتكامل بها كل الأدوار.