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«تكافل الإمارات» نحو مناقشة إعادة هيكلة رأس المال

10/31/2023 7:21:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة تكافل الإمارات أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه المنعقد يوم 27 أكتوبر الماضي على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك للنظر في إعادة هيكلة رأس مال الشركة شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضحت شركة تكافل الإمارات أنه ستتم إعادة هيكلة رأس المال، عن طريق خفض رأس مال الشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر الماضي، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بقيمة 125 مليون درهم عن طريق إصدار حقوق الأولوية، وذلك بسعر إصدار سيتم الموافقة عليه من هيئة الأوراق المالية والسلع، وعرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة، وتعديل النظام الأساسي ليعكس التعديل في رأس مال الشركة.

وأشارت شركة تكافل الإمارات إلى أنه تم في الاجتماع مراجعة البيانات المالية المرحلية المراجعة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي والموافقة عليها، وتم التصديق على موافقة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق الذي عقد في 21 أغسطس الماضي ، وتمت مناقشة أمور أخرى ليس لها تأثير في سعر السهم.

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