«أبوظبي الإسلامي» ينال جائزة «أفضل خدمات الأفراد»

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، على جائزة ((أفضل مصرف إسلامي في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد)) من مجلة ((ذا ديجيتال بانكر)). ويعد هذا التكريم، تأكيداً على المكانة العالمية للمصرف في قطاع الخدمات المالية والمصرفية. وجاء هذا الإعلان أخيراً خلال الإعلان عن جوائز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية للأفراد الذي تم تنظيمه في سنغافورة.

وتحظى الجوائز التي تمنحها ((ذا ديجيتال بانكر)) بمكانة كبيرة في مجتمع البنوك والمصارف حول العالم. ويعد هذا التكريم بمثابة شهادة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتحقيق التميز المالي وتقديم عروض وخدمات مبتكرة، تسهم في نمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي فيليب كينج: ((إنه لشرف كبير لنا في ((أبوظبي الإسلامي)) أن نحصل على جائزة ((أفضل خدمات مصرفية إسلامية للأفراد)) من مجلة ((ذا ديجيتال بانكر)). وتؤكد هذه الجائزة، نجاح جهود أعضاء فريق عملنا وعملهم الجاد. كما تشير إلى أدائنا المالي القوي الذي سجلناه خلال العام الماضي. إن الفوز بهذه الجائزة، إلى جانب جوائز أخرى تم تكريم ((أبوظبي الإسلامي)) بها حديثاً، يشير إلى أن المصرف لا يتنافس على المستوى العالمي وحسب، بل قادر على تحقيق التفوق العالمي. وتحفزنا هذه الإنجازات على مواصلة تقديم خدمات مصرفية رفيعة المستوى وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي)).