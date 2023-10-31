«أن أم دي سي» تطلق هويتها المؤسسية لمواكبة النمو والتوسع

أعلنت مجموعة ((أن أم دي سي)) NMDC، المجموعة الإماراتية المتخصصة عالمياً في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والخدمات البحرية، إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، واعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بشركاتها، وذلك بما يتوافق مع المرحلة التي تشهدها المجموعة من النمو والتوسع، ويواكب جهودها في تقديم حلول مستدامة تدعم قطاع الطاقة ومشروعات الهندسة والتوريد والإنشاء محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك في فعالية خاصة أقيمت في أبوظبي. وتطبق الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة على الشركات كافة التابعة لها، والتي تشمل شركة NMDC دريجنق اند مارين، وشركة NMDC إينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة NMDC اينجنيرنق، وذلك بهدف توحيد المحتوى البصري للشركات التابعة للمجموعة.

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس الإدارة: ((تأتي الهوية المؤسسية الجديدة نتيجة لجهودنا الرامية إلى إيجاد التوازن الأمثل بين تطوير مشروعات البنية التحتية والإسهام في التقدم الاقتصادي، تزامناً مع انطلاقنا نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع. وعبر تسخير خبرتنا التي تمتد عقوداً عدة في القطاع، ستواصل المجموعة دورها الفاعل والاستراتيجي في دعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة)). وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة: ((إن الإعلان عن هويتنا المؤسسية الجديدة يجسّد مكانة المجموعة الرائدة، وأولوياتها الاستراتيجية في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والخدمات البحرية)).