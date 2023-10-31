مؤتمر الموانئ العالمي بأبوظبي يناقش تحديات القطاع

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ ـ أبوظبي 2023 تحت شعار «إعادة تصور الموانئ». وتستمر فعاليات المؤتمر 3 أيام، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير من مختلف دول العالم يشاركون في نحو 35 جلسة تناقش العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع مثل التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، والركود الاقتصادي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي ـ في كلمته الافتتاحية: «نفخر باستضافتنا لهذا المؤتمر الريادي، والذي يقام في أبوظبي لأول مرة في خطوة تعزز مكانة الإمارة على خارطة هذا القطاع الاستراتيجي». وأكد الشامسي أن استضافة المؤتمر يرسخ موقع دولة الإمارات المحوري في قطاع الموانئ والقطاع البحري، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة موانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات مثل التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، فضلاً عن ضغوطات مرتبطة باحتمالات الركود الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم، يأتي هذا المؤتمر ليعزز الدعم للقطاع لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها.

وأكد الكابتن محمد اليحيائي، رئيس الإدارة البحرية ـ مجموعة موانئ أبوظبي ـ لـ«البيان» أن المؤتمر يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ويستضيف قيادات القطاع البحري والموانئ من مختلف دول العالم، بمشاركة 100 متحدث رسمي، ويشهد تنظيم العديد من الندوات وورش العمل لمناقشة قضايا الاستدامة والحياد الكربوني، والتحول الرقمي في الخدمات البحرية، وسلاسل الإمداد وغيرها من الموضوعات المهمة. وأضاف أن المناقشات تناولت إعادة تصور التجارة العالمية، مشيراً إلى وجود 5 قطاعات مختلفة تقدم الخدمات النوعية تحت إشراف مجموعة موانئ أبوظبي منها قطاع الموانئ والقطاع اللوجستي والخدمات الرقمية والمدن الاقتصادية وكذلك المناطق الحرة. وأكد أن موانئ أبوظبي كانت سباقة في الحديث عن انخفاض الانبعاثات الكربونية ولدينا مؤشرات لمراقبة التلوث الكربوني.

وتم عقد اجتماع الطاولة المستديرة، لمناقشة دمج الابتكار في قطاع الموانئ، وأهمية اعتماد نهج جديد لتعزيز دور المقاولين والوسطاء البحريين وتمكينهم من أن يصبحوا مطورين مشاركين في قطاع الموانئ والمحطات

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة NMDC مع موانئ أبوظبي، لتعزيز التعاون بمجال تنفيذ المشاريع الدولية عبر الاستفادة من الدعم الكامل لخبرات مجموعة NMDC. وقّع الاتفاقية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC، والكابتن محمد الشامسي.

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