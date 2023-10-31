سجن مديرة لاختلاسها تبرعات مخصصة للشباب في بريستول البريطانية

صدر حكم بسجن منظمة لاحتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في بريطانيا سنتين ونصف السنة على خلفية استغلالها تبرعات بعشرات آلاف الجنيهات الاسترلينية جمعتها عبر صفحتها وانفاقها على أسلوب حياتها الباذخ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وحازت زارا سليم (23 عاما) مكانة رفيعة المستوى باعتبارها إحدى المشاركين في احتجاجات "حياة السود مهمة" في بريستول في 2020، التي جاءت كرد فعل على قتل جورج فلويد، وهو أمريكي من ذوي البشرة السمراء، على يد شرطي أمريكي.

واعترفت سليم بالاحتيال عن طريق استغلال منصبها كمديرة لجميعة "تشينجينج يور مايندست" حيث حولت أموالا إلى حساباتها البنكية الخاصة وأنفقتها بين

يونيو 2020 وسبتمبر 2021.



وقال القاضي مايكل لونجمان أثناء إصداره الحكم في محكمة التاج ببريستول إن سليم حازت مكانة رفيعة المستوى من انخراطها في حركة "حياة السود مهمة" واستغلت ذلك، بمساعدة آخرين، لجمع أموال بغرض مساعدة شباب في منطقة سانت بول في بريستول.