وزارة الداخلية التونسية تعلن فرار خمسة سجناء من أحد أكبر سجون تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء فرار خمسة سجناء في قضايا "إرهابية" من سجن المرناقية، وهو من الأكبر في البلاد، داعية المواطنين للإبلاغ عنهم.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم اشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية (غرب) بفرار 05 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

2023".

وفي بيان منفصل مساء الثلاثاء أعلنت الداخلية إقالة مسؤولَين أمنيين هما المدير العام للمصالح المختصّة والمدير المركزي للاستعلامات العامّة.

كما أقالت وزارة العدل مدير السجن على ما افادت وسائل اعلام حكومية.

وأكدت الداخلية أنه تم "تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تدعو الوزارة كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".

اقرأ أيضاً:

مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام





هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غداً

المتّهم بطعن طفل مسلم حتى الموت في الولايات المتحدة يدفع ببراءته

الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة من أسر "حماس" كشفت عن معلومات مهمة

روسيا تعلن القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في داغستان

عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

الأمم المتحدة تحذّر : الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة محكوم بالفشل

نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون بمثابة استسلام إسرائيل لحماس

الفرز بين قتلى القصف والوفيات الطبيعية.. بيانات مروّعة لأحد مستشفيات غزة

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة

اليونيسف: منشآت المياه في غزة معطلة بسبب

النقص الحاد في الوقود

إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة

البيت الأبيض "واثق" من زيادة المساعدات الى غزة الى 100 شاحنة يوميا

عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز