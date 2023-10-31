نقابات عمال النقل في بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل إلى إسرائيل

دعت نقابات عمال النقل البلجيكية الثلاثاء أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.

وقالت نقابات العمال في بيان مشترك "بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب".

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحي حركة حماس وليس المدنيين في غزة.

وامتنع متحدث باسم الحكومة البلجيكية عن التعليق على ما إذا كانت هناك أسلحة تُشحن إلى المنطقة عبر بلجيكا.

وقالت النقابات إن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء.

وأضافت النقابات "نحن، العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضاءنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين/إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع مع روسيا وأوكرانيا".

كما دعت النقابات إلى وقف فوري لإطلاق النار وطلبت من الحكومة عدم السماح بإرسال شحنات من الأسلحة عبر المطارات البلجيكية.

وقالت "كنقابات، نقف مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام".

واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين في مدن بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا يوم السبت لإظهار الدعم للفلسطينيين.

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