للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة .. فتح معبر رفح اليوم لسفر جرحى فلسطينيين للعلاج في مصر

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة مساء الثلاثاء، أن السلطات المصرية أبلغتها بفتح معبر البري لخروج الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر وذلك للمرة الأولى منذ بدء حرب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان "تم إبلاغنا من الجانب المصري أن (اليوم )الأربعاء سيتم مغادرة 81 جريحا من الاصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".

وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 8525 جراء هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 25 يوما.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن من بين إجمالي القتلى 3542 طفلا و2187 امرأة والعشرات من الكوادر الصحية وعمال الإنقاذ والصحفيين.





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