للمرة الأولى منذ بدء الحرب في غزة .. فتح معبر رفح اليوم لسفر جرحى فلسطينيين للعلاج في مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة مساء الثلاثاء، أن السلطات المصرية أبلغتها بفتح معبر البري لخروج الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر وذلك للمرة الأولى منذ بدء حرب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.
وقالت الهيئة في بيان "تم إبلاغنا من الجانب المصري أن (اليوم )الأربعاء سيتم مغادرة 81 جريحا من الاصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات مصر".
وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 8525 جراء هجمات إسرائيل المتواصلة منذ 25 يوما.
وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن من بين إجمالي القتلى 3542 طفلا و2187 امرأة والعشرات من الكوادر الصحية وعمال الإنقاذ والصحفيين.
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