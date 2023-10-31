أطباء يكشفون عن سبب رئيسي يبعدنا عن خطر الجنون

كشف الدكتور دميتري بوبوف أخصائي الأمراض النفسية، عن عدد ساعات النوم الكافية لتجنب مشكلات الصحة العقلية التي قد تؤدي إلى خطر

الجنون.

ووفقا له، قلة النوم تشكل خطورة على الصحة النفسية، وتؤدي إلى ضعف الوظائف الإدراكية وانخفاض الإنتاجية.

ويقول: "إن ما يثير الاهتمام، هو أن الشخص نفسه قد لا يلاحظ لفترة طويلة أنه لا ينام الوقت الكافي، لأن الجسم يتكيف. ولكن مع ذلك، يعاني المجال المعرفي، أي الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى، كثيرا من قلة النوم، حيث تنخفض كمية المعلومات الجديدة التي يستوعبها وكذلك القدرة على التكيف بسهولة مع الظروف البيئية المتغيرة".

ويشير الطبيب، إلى أنه ينصح الإنسان البالغ القادر على العمل بالنوم 8 ساعات في اليوم. أما الطلاب الذين يدرسون ويتلقون معلومات جديدة يوميا فعليهم النوم 9 ساعات في اليوم لكي يستوعبونها.

ووفقا له، يمكن أن تؤدي قلة النوم الدائمة إلى تفاقم الاكتئاب، بحسب روسيا اليوم.

ويقول: "تؤثر قلة النوم أيضا في النظام الهرموني، و تعزز تراكم الأنسجة الدهنية، وتؤدي إلى اضطراب الدورة الشهرية والدورة الهرمونية لدى الإناث. كما تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة مبكرا لدى الرجال، وإلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون والرغبة الجنسية. كما يؤدي إلى اضطراب العمليات الأيضية في الجسم، ما يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي".

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