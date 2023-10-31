«منشورات القاسمي» تزيّن الحدث الدولي

تقدم ((منشورات القاسمي)) خلال مشاركتها في النسخة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، الذي ينطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، عدداً من أحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتنوعة ما بين التاريخ والجغرافيا والأدب والمسرح والرواية.

ولا تقتصر مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة على نوع إبداعي واحد، فقد كتب سموه في التاريخ والتراث والمسرح والشعر والسرد وأدب السيرة، ولعل الرابط بين كل تلك التجارب هو التاريخ العربي والإسلامي الذي يحضر بقوة في معظم تلك المؤلفات.

كما يبرز سموه الأدوار الكبيرة التي قامت بها الكثير من الشخصيات العربية والإسلامية في مختلف حقول المعارف، ليعيد إليها الألق والاعتبار بعد أن كاد يلفها النسيان؛ لذلك فإن عملية التجول في تلك الأعمال تنطوي على متعة حقيقية.

وستعرض ((منشورات القاسمي)) لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب عدداً جديداً من المؤلفات السياسية والأدبية لكتاب عرب جدد ولأول مرة، منها ((تاريخ أئمة البوسعيد في عُمان))، 1749 - 1856م، و((تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان))، 1154 - 1622م و((بداية حكم العُتوب للبحرين))، و((مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي)) سبتمبر 1507م، فبراير 1534م، وكتاب ((سيرة سلاطين كلوة))، و((محطة الشارقة الجوية بين الشرق والغرب))، إلى جانب عدد من المؤلفات المترجمة والروايات: الجريئة، والشيخ المتصوف، ورأس الأمير مقرن، والأمير الثائر. يشار إلى أن عدد إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة حتى الآن بلغ 83 عنواناً في مختلف المواضيع وترجمت إلى أكثر من 20 لغة.